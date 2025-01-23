بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250123/بين-ليلة-وضحاها-عمال-مصنع-يصبحون-مليونيرات--1097059965.html
بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات
بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات
سبوتنيك عربي
أصبح عمال في مصنع للصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية مليونيرات بشكل مفاجئ، بمبلغ مضاعف 100مرة، بسبب خطأ فني في قسم المحاسبة حوّل لهم مبالغ طائلة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T06:21+0000
2025-01-23T06:21+0000
مجتمع
منوعات
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/15/1062522682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65131c8c290aaac200806c1f1147d1d2.jpg
وبحسب التقارير، فإن أحد العمال بدلاً من استلام 50 ألف روبل راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).واللافت إلى أن أحد العاملين سارع بشراء هاتف جديد لزوجته، بينما قرر آخرون السفر لقضاء عطلة.واعتبر العمال أن هذه المبالغ هي مكافأة على أدائهم المتميز في العمل، وأثارت الحادثة جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.وبحسب رئيس نقابة المحامين، إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.يصبح الوضع بالنسبة للمؤسسة معقدًا بسبب حقيقة أن جداول الرواتب لا يتم تجميعها يدويًا، ولكن في برامج خاصة.وذكّر أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفًا كراتب. ورفض الموظف إعادة الأموال، وجاءت المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيكتحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
https://sarabic.ae/20250121/جزيرة-الأشباح-تظهر-في-المحيط-من-جديد-قبل-أن-تختفي-صور-وفيديو-1097005167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/15/1062522682_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_5799dec08fae0c23751b5976990349dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, العالم, روسيا
منوعات, العالم, روسيا

بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات

06:21 GMT 23.01.2025
© Photo / pixabay/pixabayأموال من فئات مختلفة
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Photo / pixabay/pixabay
تابعنا عبر
أصبح عمال في مصنع للصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية مليونيرات بشكل مفاجئ، بمبلغ مضاعف 100مرة، بسبب خطأ فني في قسم المحاسبة حوّل لهم مبالغ طائلة.
وبحسب التقارير، فإن أحد العمال بدلاً من استلام 50 ألف روبل راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

وأشارت التقارير إلى أن عاملا آخر حصل على 8 ملايين روبل. العدد الإجمالي للذين حصلوا على راتب مئة ضعف غير معروف. ومن المفترض أن هذه المدفوعات حدثت بسبب خطأ محاسبي.

واللافت إلى أن أحد العاملين سارع بشراء هاتف جديد لزوجته، بينما قرر آخرون السفر لقضاء عطلة.
واعتبر العمال أن هذه المبالغ هي مكافأة على أدائهم المتميز في العمل، وأثارت الحادثة جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.

وأفاد محامون بأنه يتوجب على الموظف التأكد من سبب تحويل المبلغ الزائد، ومما إذا كان قد حول عن طريق الخطأ أم هو عبارة عن مكافأة، وإذا تأكد الموظف من أن المبلغ حول عن طريق الخطأ يجب إبلاغ الشركة على الفور.

وبحسب رئيس نقابة المحامين، إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.
جزيرة شبحية في بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
"جزيرة الأشباح" تظهر في المحيط من جديد قبل أن تختفي... صور وفيديو
21 يناير, 13:52 GMT
يصبح الوضع بالنسبة للمؤسسة معقدًا بسبب حقيقة أن جداول الرواتب لا يتم تجميعها يدويًا، ولكن في برامج خاصة.

وقال فيلاتوف: "في هذه الحالة، كل شيء ليس واضحا. يمكن لصاحب العمل، بطبيعة الحال، أن يفوز. لكن المحاكمة قد تستمر لفترة طويلة، وتمر عبر كافة السلطات، وصولا إلى المحكمة العليا. حتى لو فاز صاحب العمل بالقضية وحصل على أمر من المحكمة بتحصيل الأموال، يمكن للموظف إعلان إفلاسه".

وذكّر أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفًا كراتب. ورفض الموظف إعادة الأموال، وجاءت المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.
ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك
تحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала