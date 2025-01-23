https://sarabic.ae/20250123/بين-ليلة-وضحاها-عمال-مصنع-يصبحون-مليونيرات--1097059965.html

بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات

بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات

سبوتنيك عربي

أصبح عمال في مصنع للصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية مليونيرات بشكل مفاجئ، بمبلغ مضاعف 100مرة، بسبب خطأ فني في قسم المحاسبة حوّل لهم مبالغ طائلة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T06:21+0000

2025-01-23T06:21+0000

2025-01-23T06:21+0000

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وبحسب التقارير، فإن أحد العمال بدلاً من استلام 50 ألف روبل راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).واللافت إلى أن أحد العاملين سارع بشراء هاتف جديد لزوجته، بينما قرر آخرون السفر لقضاء عطلة.واعتبر العمال أن هذه المبالغ هي مكافأة على أدائهم المتميز في العمل، وأثارت الحادثة جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.وبحسب رئيس نقابة المحامين، إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.يصبح الوضع بالنسبة للمؤسسة معقدًا بسبب حقيقة أن جداول الرواتب لا يتم تجميعها يدويًا، ولكن في برامج خاصة.وذكّر أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفًا كراتب. ورفض الموظف إعادة الأموال، وجاءت المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيكتحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات

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