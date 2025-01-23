https://sarabic.ae/20250123/بين-ليلة-وضحاها-عمال-مصنع-يصبحون-مليونيرات--1097059965.html
بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات
بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات
سبوتنيك عربي
أصبح عمال في مصنع للصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية مليونيرات بشكل مفاجئ، بمبلغ مضاعف 100مرة، بسبب خطأ فني في قسم المحاسبة حوّل لهم مبالغ طائلة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T06:21+0000
2025-01-23T06:21+0000
2025-01-23T06:21+0000
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وبحسب التقارير، فإن أحد العمال بدلاً من استلام 50 ألف روبل راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).واللافت إلى أن أحد العاملين سارع بشراء هاتف جديد لزوجته، بينما قرر آخرون السفر لقضاء عطلة.واعتبر العمال أن هذه المبالغ هي مكافأة على أدائهم المتميز في العمل، وأثارت الحادثة جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.وبحسب رئيس نقابة المحامين، إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.يصبح الوضع بالنسبة للمؤسسة معقدًا بسبب حقيقة أن جداول الرواتب لا يتم تجميعها يدويًا، ولكن في برامج خاصة.وذكّر أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفًا كراتب. ورفض الموظف إعادة الأموال، وجاءت المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيكتحذير للمصريين من مشروبهم المفضل بعد الأكل.. دراسة تكشف ماذا يفعل الشاي"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
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منوعات, العالم, روسيا
بين ليلة وضحاها... عمال مصنع يصبحون مليونيرات
أصبح عمال في مصنع للصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية مليونيرات بشكل مفاجئ، بمبلغ مضاعف 100مرة، بسبب خطأ فني في قسم المحاسبة حوّل لهم مبالغ طائلة.
وبحسب التقارير، فإن أحد العمال بدلاً من استلام 50 ألف روبل راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).
وأشارت التقارير إلى أن عاملا آخر حصل على 8 ملايين روبل. العدد الإجمالي للذين حصلوا على راتب مئة ضعف غير معروف. ومن المفترض أن هذه المدفوعات حدثت بسبب خطأ محاسبي.
واللافت إلى أن أحد العاملين سارع بشراء هاتف جديد لزوجته، بينما قرر آخرون السفر لقضاء عطلة.
واعتبر العمال أن هذه المبالغ هي مكافأة على أدائهم المتميز في العمل، وأثارت الحادثة جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.
وأفاد محامون بأنه يتوجب على الموظف التأكد من سبب تحويل المبلغ الزائد، ومما إذا كان قد حول عن طريق الخطأ أم هو عبارة عن مكافأة، وإذا تأكد الموظف من أن المبلغ حول عن طريق الخطأ يجب إبلاغ الشركة على الفور.
وبحسب رئيس نقابة المحامين، إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.
يصبح الوضع بالنسبة للمؤسسة معقدًا بسبب حقيقة أن جداول الرواتب لا يتم تجميعها يدويًا، ولكن في برامج خاصة.
وقال فيلاتوف: "في هذه الحالة، كل شيء ليس واضحا. يمكن لصاحب العمل، بطبيعة الحال، أن يفوز. لكن المحاكمة قد تستمر لفترة طويلة، وتمر عبر كافة السلطات، وصولا إلى المحكمة العليا. حتى لو فاز صاحب العمل بالقضية وحصل على أمر من المحكمة بتحصيل الأموال، يمكن للموظف إعلان إفلاسه".
وذكّر أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفًا كراتب. ورفض الموظف إعادة الأموال، وجاءت المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.