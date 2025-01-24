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القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250124/وزير-مغربي-معلومات-مضللة-ضد-التلقيح-وراء-انتشار-الحصبة-في-المملكة-1097101754.html
وزير مغربي: معلومات مضللة ضد التلقيح وراء انتشار "الحصبة" في المملكة
وزير مغربي: معلومات مضللة ضد التلقيح وراء انتشار "الحصبة" في المملكة
سبوتنيك عربي
صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، بأن انتشار... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:55+0000
2025-01-24T08:55+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
الحصبة
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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء أمس الخميس، عن بايتاس دعوته جميع المواطنين المغاربة، وخاصة الآباء والأمهات ومختلف الفعاليات المدنية، إلى ضرورة الانخراط في حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة.وأكد مصطفى بايتاس أنه من الضرورة الانتباه إلى وجود انتشار كبير للمعلومات المغلوطة بشأن عمليات التلقيح، متابعًا أنه "تم إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية، وحملة وطنية عاجلة استدراكية للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، مع حملة تواصلية للأطراف المعنية بالتلقيح، والتنسيق مع قطاعي التعليم والداخلية للتحقق من تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، والتكفل بالحالات لدى المخالطين".ويوم الثلاثاء الماضي، صرح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بأن الوضعية الحالية لانتشار داء "الحصبة" لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء.ونقلت صحيفة هسبريس، عن اليوبي أن الوضعية هي غير عادية منذ سبتمبر/أيلول 2023، حيث سُجلت 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ هذا التاريخ، مضيفًا أن "هناك انتشارا واسعا لداء الحصبة في المغرب، إذ منذ سبتمبر 2023 تم تسجيل 25 ألف حالة؛ في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا، وتوفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات بوحمرون".وأشار المسؤول المغربي إلى أن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات لكن أغلبهم هم أطفال أقل من 5 سنوات وحتى الأشخاص البالغين أكثر من 37 سنة.وأفاد بأن "المغرب كان منخرطا في الهدف العالمي للقضاء على الحصبة، وكانت نسبة التلقيح ضد المرض تتجاوز 95 %، لكن حينما انخفضت هذه النسبة بدأ المرض يعرف انتشارا واسعا"، منوها إلى أن "الفيروس ينتقل من إنسان مريض إلى إنسان معافى؛ لكن إذا كان الشخص ملقحا، فتقل إمكانية انتقال العدوى له".وفي السياق نفسه، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفةً أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".ونوهت إلى أن هذه الحملة الصحية سبق أن شهدتها المملكة في 2013، واستهدفت 11 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، وهو ما أسهم في عدم ظهور أي بؤرة وبائية لمدة 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20220305/مسؤول-بمنظمة-الصحة-العالمية-الحصبة-تهدد-دول-البلقان-1059496941.html
https://sarabic.ae/20200522/80-مليون-طفل-يواجهون-خطر-الحصبة-وشلل-الأطفال-1045507263.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, الحصبة
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, الحصبة

وزير مغربي: معلومات مضللة ضد التلقيح وراء انتشار "الحصبة" في المملكة

08:55 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، بأن انتشار المعلومات المضللة ضد التلقيح من أسباب انتشار داء الحصبة في المغرب.
ونقلت صحيفة هسبريس، مساء أمس الخميس، عن بايتاس دعوته جميع المواطنين المغاربة، وخاصة الآباء والأمهات ومختلف الفعاليات المدنية، إلى ضرورة الانخراط في حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة.
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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
5 مارس 2022, 15:03 GMT
وأكد مصطفى بايتاس أنه من الضرورة الانتباه إلى وجود انتشار كبير للمعلومات المغلوطة بشأن عمليات التلقيح، متابعًا أنه "تم إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية، وحملة وطنية عاجلة استدراكية للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، مع حملة تواصلية للأطراف المعنية بالتلقيح، والتنسيق مع قطاعي التعليم والداخلية للتحقق من تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، والتكفل بالحالات لدى المخالطين".
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بأن الوضعية الحالية لانتشار داء "الحصبة" لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء.
ونقلت صحيفة هسبريس، عن اليوبي أن الوضعية هي غير عادية منذ سبتمبر/أيلول 2023، حيث سُجلت 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ هذا التاريخ، مضيفًا أن "هناك انتشارا واسعا لداء الحصبة في المغرب، إذ منذ سبتمبر 2023 تم تسجيل 25 ألف حالة؛ في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا، وتوفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات بوحمرون".
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات لكن أغلبهم هم أطفال أقل من 5 سنوات وحتى الأشخاص البالغين أكثر من 37 سنة.
الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2020
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80 مليون طفل يواجهون خطر الحصبة وشلل الأطفال
22 مايو 2020, 15:50 GMT
وأفاد بأن "المغرب كان منخرطا في الهدف العالمي للقضاء على الحصبة، وكانت نسبة التلقيح ضد المرض تتجاوز 95 %، لكن حينما انخفضت هذه النسبة بدأ المرض يعرف انتشارا واسعا"، منوها إلى أن "الفيروس ينتقل من إنسان مريض إلى إنسان معافى؛ لكن إذا كان الشخص ملقحا، فتقل إمكانية انتقال العدوى له".
وفي السياق نفسه، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفةً أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".
ونوهت إلى أن هذه الحملة الصحية سبق أن شهدتها المملكة في 2013، واستهدفت 11 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، وهو ما أسهم في عدم ظهور أي بؤرة وبائية لمدة 10 سنوات.
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