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أسير أردني لدى إسرائيل يرفض الإفراج عنه.. ويكشف السبب
أسير أردني لدى إسرائيل يرفض الإفراج عنه.. ويكشف السبب
سبوتنيك عربي
رفض أسير الأردني في سجون الإسرائيلية، يدعى عمار مرضي الحويطات، توقيع أوراق الإفراج عنه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل التي جرت اليوم السبت. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية أن الأسير الحويطات رفض الإفراج عنه إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية مؤكدا على رغبته بالعودة حصرا إلى الأردن.يأتي قرار الحويطات بعد الإعلان عن إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.وطالب الأسير الأردني وذووه الحكومة الأردنية والمؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على ضمان الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد حكمت على الأسير الحويطات، بالسجن المؤبد و20 عاماً إضافية، ويُعد أحد أبرز ممثلي الأسرى الأردنيين وعضواً في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.وأفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن الأسير عمار مرضي الحويطات، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، خلال فترة اعتقاله لاعتداءات متكررة كان أبرزها نهاية عام 2023.وفي وقت سابق، صف وزيرالخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأربعاء الماضي، مايحدث في الضفة الغربية بـ"الوضع الخطير".وقال الصفدي، إن "الضفة الغربية على حدود الأردن وما يحدث هناك قد يزعزع أمن المنطقة"، مشددا على ضرورة أن ينظر العالم بعمق إلى ما يحدث.وبشأن قطاع غزة، أكد أن من مصلحة الجميع أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أكدت على بقاء واستدامة وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف الصفدي: "حجم الدمار في غزة سيصدم العالم عندما يسمح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول للقطاع"، متابعا: "الأولوية لاستدامة وقف إطلاق النار وضمان عدم استئناف القتال وإغراق غزة بالمساعدات".وأكد أنه "لا يمكن مواصلة رفض حل الدولتين دون تقديم البديل"، مشددا على ضرورة أن "تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بدون ميليشيات مسلحة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
https://sarabic.ae/20250112/ملك-الأردن-يؤكد-مجددا-ضرورة-وقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1096726269.html
https://sarabic.ae/20250123/الأردن-يطالب-بوقف-التصعيد-في-الضفة-الغربية-لتحقيق-التهدئة-داخل-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1097072952.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

أسير أردني لدى إسرائيل يرفض الإفراج عنه.. ويكشف السبب

23:53 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Mahmoud Illeanسجن عوفر الإسرائيلي
سجن عوفر الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
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رفض أسير الأردني في سجون الإسرائيلية، يدعى عمار مرضي الحويطات، توقيع أوراق الإفراج عنه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل التي جرت اليوم السبت.
وأوضحت وكالة "عمون" الأردنية أن الأسير الحويطات رفض الإفراج عنه إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية مؤكدا على رغبته بالعودة حصرا إلى الأردن.
يأتي قرار الحويطات بعد الإعلان عن إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
ملك الأردن يؤكد مجددا ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة
12 يناير, 14:30 GMT
وطالب الأسير الأردني وذووه الحكومة الأردنية والمؤسسات الحقوقية والدولية للعمل على ضمان الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد حكمت على الأسير الحويطات، بالسجن المؤبد و20 عاماً إضافية، ويُعد أحد أبرز ممثلي الأسرى الأردنيين وعضواً في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
وأفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن الأسير عمار مرضي الحويطات، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، خلال فترة اعتقاله لاعتداءات متكررة كان أبرزها نهاية عام 2023.
وفي وقت سابق، صف وزيرالخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأربعاء الماضي، مايحدث في الضفة الغربية بـ"الوضع الخطير".
وقال الصفدي، إن "الضفة الغربية على حدود الأردن وما يحدث هناك قد يزعزع أمن المنطقة"، مشددا على ضرورة أن ينظر العالم بعمق إلى ما يحدث.
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
الأردن يطالب بوقف التصعيد في الضفة الغربية لتحقيق التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
23 يناير, 12:08 GMT
وبشأن قطاع غزة، أكد أن من مصلحة الجميع أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أكدت على بقاء واستدامة وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الصفدي: "حجم الدمار في غزة سيصدم العالم عندما يسمح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول للقطاع"، متابعا: "الأولوية لاستدامة وقف إطلاق النار وضمان عدم استئناف القتال وإغراق غزة بالمساعدات".
وأكد أنه "لا يمكن مواصلة رفض حل الدولتين دون تقديم البديل"، مشددا على ضرورة أن "تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بدون ميليشيات مسلحة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
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