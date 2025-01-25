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إعلام سوداني: انسحاب شامل للدعم السريع من مناطق عدة تمهيدا لمغادرة الخرطوم
إعلام سوداني: انسحاب شامل للدعم السريع من مناطق عدة تمهيدا لمغادرة الخرطوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T06:52+0000
2025-01-25T06:52+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
الجيش السوداني
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وقال موقع "الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".وأفاد شهود عيان للموقع، بأن "القوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت التوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".ورصد سكان وسط وشرق الخرطوم جنودا من قوات الدعم السريع على متن عربات تغادر جنوبا في ما يبدو أنه خطة انسحاب أخرى من الخرطوم باتجاه منطقة جبل "أولياء" أيضا، بحسب الموقع.ومع سلسلة الانسحابات التي نفذتها قوات الدعم السريع دون اشتباكات مع الجيش السوداني في مدن العاصمة الخرطوم، توقعت مصادر انسحاب بقية القوات المتواجدة في غرب أم درمان.وأعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، أمس الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة التابع لقوات الدعم السريع في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.وقال موقع "سودان تربيون"، إنه "قبيل هذا التقدم، أعلن مجلس السيادة عن وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى الخطوط الأمامية في مدينة الجيلي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال العاصمة، والتي استعاد الجيش السيطرة عليها يوم الأربعاء، ما يُقرّبه من مصفاة الخرطوم النفطية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023".وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.من جهته، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن تكون القوات قد فقدت السيطرة على سلاح الإشارة. وذكر أن قواتهم في بحري تخوض معارك شرسة وتواصل عرقلة أي محاولة تقدم للجيش نحو سلاح الإشارة في الجزء الجنوبي من المدينة، وفق حديثه.
https://sarabic.ae/20250124/تدهور-غير-مسبوق-في-العلاقات-ماذا-يحدث-بين-دولتي-السودان؟-1097121474.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني

إعلام سوداني: انسحاب شامل للدعم السريع من مناطق عدة تمهيدا لمغادرة الخرطوم

06:52 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.
وقال موقع "الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".
وأفاد شهود عيان للموقع، بأن "القوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت التوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".
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ورصد سكان وسط وشرق الخرطوم جنودا من قوات الدعم السريع على متن عربات تغادر جنوبا في ما يبدو أنه خطة انسحاب أخرى من الخرطوم باتجاه منطقة جبل "أولياء" أيضا، بحسب الموقع.
ومع سلسلة الانسحابات التي نفذتها قوات الدعم السريع دون اشتباكات مع الجيش السوداني في مدن العاصمة الخرطوم، توقعت مصادر انسحاب بقية القوات المتواجدة في غرب أم درمان.
وأعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، أمس الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة التابع لقوات الدعم السريع في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
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وقال موقع "سودان تربيون"، إنه "قبيل هذا التقدم، أعلن مجلس السيادة عن وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى الخطوط الأمامية في مدينة الجيلي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال العاصمة، والتي استعاد الجيش السيطرة عليها يوم الأربعاء، ما يُقرّبه من مصفاة الخرطوم النفطية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023".
وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.
من جهته، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن تكون القوات قد فقدت السيطرة على سلاح الإشارة. وذكر أن قواتهم في بحري تخوض معارك شرسة وتواصل عرقلة أي محاولة تقدم للجيش نحو سلاح الإشارة في الجزء الجنوبي من المدينة، وفق حديثه.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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