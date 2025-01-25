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الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن توجه المواطنين نحو المناطق الحدودية
الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن توجه المواطنين نحو المناطق الحدودية
سبوتنيك عربي
أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانًا اليوم السبت، دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انقضاء مهلة الستين... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:30+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن البيان، أن هذا التحذير "يأتي نظرًا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أهمية "التزام المواطنين بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".وأكد البيان أن "الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى متابعة الوضع العملاني بدقة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية وعمليات نسف وحرق المنازل في القرى الحدودية".كما أشار البيان إلى أن "الجيش يواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، وذلك منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، وبالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".وأوضح أن "تأخيرًا حدث في عدد من مراحل الانتشار نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يُعقّد مهمة انتشار الجيش"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الجيش يحافظ على جهوزيته لاستكمال انتشاره فور انسحاب القوات الإسرائيلية".وأعلن الجيش اللبناني، أمس الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات الـ"يونيفيل" وأمريكا، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
https://sarabic.ae/20250124/تصويت-هل-يشعل-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-حربا-جديدة-مع-حزب-الله؟-1097113448.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن توجه المواطنين نحو المناطق الحدودية

08:30 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانًا اليوم السبت، دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انقضاء مهلة الستين يومًا، التي تلت وقف إطلاق النار في لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن البيان، أن هذا التحذير "يأتي نظرًا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أهمية "التزام المواطنين بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".
وأكد البيان أن "الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى متابعة الوضع العملاني بدقة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية وعمليات نسف وحرق المنازل في القرى الحدودية".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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أمس, 12:44 GMT
كما أشار البيان إلى أن "الجيش يواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، وذلك منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، وبالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
وأوضح أن "تأخيرًا حدث في عدد من مراحل الانتشار نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يُعقّد مهمة انتشار الجيش"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الجيش يحافظ على جهوزيته لاستكمال انتشاره فور انسحاب القوات الإسرائيلية".
وأعلن الجيش اللبناني، أمس الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
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وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وتابع بيان الجيش اللبناني: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات الـ"يونيفيل" وأمريكا، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
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