https://sarabic.ae/20250125/الجيش-اللبناني-يصدر-بيانا-بشأن-توجه-المواطنين-نحو-المناطق-الحدودية-1097132583.html

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن توجه المواطنين نحو المناطق الحدودية

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن توجه المواطنين نحو المناطق الحدودية

سبوتنيك عربي

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، بيانًا اليوم السبت، دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، بعد انقضاء مهلة الستين... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T08:30+0000

2025-01-25T08:30+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن البيان، أن هذا التحذير "يأتي نظرًا لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي"، مشددًا على أهمية "التزام المواطنين بتوجيهات قيادة الجيش وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".وأكد البيان أن "الوحدات العسكرية تعمل باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى متابعة الوضع العملاني بدقة، خاصة فيما يتعلق بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية وعمليات نسف وحرق المنازل في القرى الحدودية".كما أشار البيان إلى أن "الجيش يواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، وذلك منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، وبالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".وأوضح أن "تأخيرًا حدث في عدد من مراحل الانتشار نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يُعقّد مهمة انتشار الجيش"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الجيش يحافظ على جهوزيته لاستكمال انتشاره فور انسحاب القوات الإسرائيلية".وأعلن الجيش اللبناني، أمس الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات الـ"يونيفيل" وأمريكا، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".

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