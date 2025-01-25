https://sarabic.ae/20250125/الحكومة-الكورية-الجنوبية-تحث-جارتها-الشمالية-على-العودة-إلى-الحوار-لحل-قضيتها-النووية-1097142509.html

الحكومة الكورية الجنوبية تحث جارتها الشمالية على العودة إلى الحوار لحل قضيتها النووية

الحكومة الكورية الجنوبية تحث جارتها الشمالية على العودة إلى الحوار لحل قضيتها النووية

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم أمس الجمعة، عن دعوتها لكوريا الديمقراطية، لقبول المقترح المشترك المقدم منها ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والعودة إلى... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T12:32+0000

2025-01-25T12:32+0000

2025-01-25T12:32+0000

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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تصريحات أدلى بها عقب إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في الحوار مع الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.وأكد المسؤول أن "موقف الحكومة الكورية الجنوبية ثابت وواضح، وهو الانفتاح على حوار غير مشروط مع كوريا الشمالية، بهدف التوصل إلى حل سلمي للمسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية"، كما أشار إلى استمرار التعاون الوثيق لبلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ملف كوريا الديمقراطية وبرنامجها النووي.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في مقابلة مع شبكة أمريكية، بُثت في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأنه سيسعى للتواصل مجدداً مع الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.وأشارت الصحيفة في تحليل نشرته، يوم الأربعاء الماضي، إلى التصريح الذي أدلى به ترامب، عقب تنصيبه في الـ20 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه كان يتحدث بطريقة جيدة عن زعيم كوريا الديمقراطية.وقال ترامب في تصريحه: "كان بيننا ودّ وإعجاب وتفاهم وأنا متأكد من أنه سعيد بعودتي"، جاء ذلك التصريح بعد تصريحات سابقة، قالها ترامب، خلال حملته الانتخابية، تحدث فيها عن رغبته في استئناف العلاقات مع الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، والتي كانت ذروتها عندما التقى الرئيسان في قمة سنغافورة عام 2018، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.ويعتبر ترامب أن قمة سنغافورة كانت أحد أبرز إنجازاته في فترته الرئاسية الأولى، حسب الصحيفة الفرنسية.

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