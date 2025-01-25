الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250125/الخارجية-السودانية-ميلشيا-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-جديدة-في-الفاشر-وقتلت-70-مدنيا-1097148527.html
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" طالت المستشفى السعودي بالفاشر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T14:09+0000
2025-01-25T14:09+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093668503_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ac39967b04278a52119529264e175eb.jpg
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على الهزائم العسكرية الماحقة التي تعرضت لها مليشيا الجنجويد في الجيلي والخرطوم بحري والفاشر على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم مجزرة جديدة، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشر".وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.وأفاد شهود عيان للموقع بأن "قوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت بالتوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".
https://sarabic.ae/20250125/أيوب-عثمان-مستشار-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يعلن-استقالته-ويفجر-مفاجأة-صادمة-1097140746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093668503_131:0:1926:1346_1920x0_80_0_0_2e31442670283a782e2b1e771156c4ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا

14:09 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" طالت المستشفى السعودي بالفاشر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على الهزائم العسكرية الماحقة التي تعرضت لها مليشيا الجنجويد في الجيلي والخرطوم بحري والفاشر على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم مجزرة جديدة، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشر".

وأضافت: "راح ضحية المجزرة أكثر من 70 من المدنيين الذين يتلقون العلاج ومعظمهم من النساء والأطفال، وذلك عندما هاجمت المليشيا بالمسيرات قسم الحوادث بالمستشفى".

جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
أيوب عثمان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان يعلن استقالته ويفجر مفاجأة صادمة
11:27 GMT
وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.
وقال موقع "الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".
وأفاد شهود عيان للموقع بأن "قوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت بالتوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала