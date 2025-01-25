https://sarabic.ae/20250125/الخارجية-السودانية-ميلشيا-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-جديدة-في-الفاشر-وقتلت-70-مدنيا-1097148527.html
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" طالت المستشفى السعودي بالفاشر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T14:09+0000
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أخبار السودان اليوم
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وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على الهزائم العسكرية الماحقة التي تعرضت لها مليشيا الجنجويد في الجيلي والخرطوم بحري والفاشر على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم مجزرة جديدة، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشر".وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.وأفاد شهود عيان للموقع بأن "قوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت بالتوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".
https://sarabic.ae/20250125/أيوب-عثمان-مستشار-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يعلن-استقالته-ويفجر-مفاجأة-صادمة-1097140746.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" طالت المستشفى السعودي بالفاشر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم السبت إنه "ردا على الهزائم العسكرية الماحقة التي تعرضت لها مليشيا الجنجويد في الجيلي والخرطوم بحري والفاشر على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم مجزرة جديدة، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشر".
وأضافت: "راح ضحية المجزرة أكثر من 70 من المدنيين الذين يتلقون العلاج ومعظمهم من النساء والأطفال، وذلك عندما هاجمت المليشيا بالمسيرات قسم الحوادث بالمستشفى".
وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.
وقال موقع
"الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".
وأفاد شهود عيان للموقع بأن "قوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر السبت، وبدأت بالتوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".