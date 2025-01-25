https://sarabic.ae/20250125/أيوب-عثمان-مستشار-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يعلن-استقالته-ويفجر-مفاجأة-صادمة-1097140746.html
أيوب عثمان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان يعلن استقالته ويفجر مفاجأة صادمة
أيوب عثمان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان يعلن استقالته ويفجر مفاجأة صادمة
سبوتنيك عربي
أعلن أيوب عثمان، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، استقالته من منصبه. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T11:27+0000
2025-01-25T11:27+0000
2025-01-25T11:27+0000
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وقال عثمان إنه "اتخذ قرارا الاستقالة، لعدم اتخاذ أي إجراءات فعالة لإيقاف القصف العشوائي للمدنيين"، مضيفا: "تحققت مؤخرا وبشكل قاطع من حدوث الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع".وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.وقال موقع "الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".ورصد سكان وسط وشرق الخرطوم جنودا من قوات الدعم السريع على متن عربات تغادر جنوبا في ما يبدو أنه خطة انسحاب أخرى من الخرطوم باتجاه منطقة جبل "أولياء"، بحسب الموقع.ومع سلسلة الانسحابات التي نفذتها قوات الدعم السريع دون اشتباكات مع الجيش السوداني في مدن العاصمة الخرطوم، توقعت مصادر انسحاب بقية القوات المتواجدة في غرب أم درمان.وأعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، أمس الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة التابع لقوات الدعم السريع في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.من جهته، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن تكون القوات قد فقدت السيطرة على سلاح الإشارة. وذكر أن قواتهم في بحري تخوض معارك شرسة وتواصل عرقلة أي محاولة تقدم للجيش نحو سلاح الإشارة في الجزء الجنوبي من المدينة، وفق حديثه.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أيوب عثمان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان يعلن استقالته ويفجر مفاجأة صادمة
أعلن أيوب عثمان، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، استقالته من منصبه.
وقال عثمان إنه "اتخذ قرارا الاستقالة، لعدم اتخاذ أي إجراءات فعالة لإيقاف القصف العشوائي للمدنيين"، مضيفا: "تحققت مؤخرا وبشكل قاطع من حدوث الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع".
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن قوات الدعم السريع السودانية، قررت الانسحاب من مناطق عدة
مثل منطقة شرق النيل والحاج يوسف بمدينة بحري، بعد ساعات من تقدم ملحوظ للجيش السوداني في وسط المدينة، أمس الجمعة.
وقال موقع
"الراكوبة نيوز"، إن "الدعم السريع انسحبت كذلك من منطقة السوق العربي بالخرطوم ووسط المدينة وشرقها، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني، مساء الجمعة (أمس)، إكمال المرحلة الثانية من عملياته الحربية، حيث التقت قواته القادمة من بحري مع القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، مما أدى إلى طرد قوات الدعم السريع من مصفاة الخرطوم".
وأفاد شهود عيان للموقع، بأن "القوات الدعم المنسحبة من وسط بحري إلى شرق النيل، غادرت المنطقة أيضا فجر اليوم السبت، وبدأت التوجه جنوبا عبر كوبري سوبا، في ما يبدو أنه خطة انسحاب باتجاه منطقة جبل أولياء تمهيدا للخروج النهائي من العاصمة".
ورصد سكان وسط وشرق الخرطوم جنودا من قوات الدعم السريع على متن عربات تغادر جنوبا في ما يبدو أنه خطة انسحاب أخرى من الخرطوم باتجاه منطقة جبل "أولياء"، بحسب الموقع.
ومع سلسلة الانسحابات التي نفذتها قوات الدعم السريع دون اشتباكات مع الجيش السوداني في مدن العاصمة الخرطوم، توقعت مصادر انسحاب بقية القوات المتواجدة في غرب أم درمان.
وأعلنت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش السوداني في شمال الخرطوم بحري، أمس الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة التابع لقوات الدعم السريع في أقصى جنوب الخرطوم بحري، ما أتاح فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.
وقال موقع "سودان تربيون"، إنه "قبيل هذا التقدم، أعلن مجلس السيادة عن وصول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى الخطوط الأمامية في مدينة الجيلي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال العاصمة، والتي استعاد الجيش السيطرة عليها يوم الأربعاء، ما يُقرّبه من مصفاة الخرطوم النفطية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023".
وأفاد الموقع بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية مكّنته من التقدم من الجيلي في أقصى شمال ولاية الخرطوم وصولًا إلى مقر القيادة العامة للجيش مرورًا بمدينة الخرطوم بحري، وكثّف الجيش، يومي الخميس والجمعة، قصفه المدفعي الثقيل على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة الوسطى الغربية من الخرطوم بحري.
من جهته، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أن تكون القوات قد فقدت السيطرة على سلاح الإشارة. وذكر أن قواتهم في بحري تخوض معارك شرسة وتواصل عرقلة أي محاولة تقدم للجيش نحو سلاح الإشارة في الجزء الجنوبي من المدينة، وفق حديثه.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.