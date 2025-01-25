https://sarabic.ae/20250125/الدبيبة-يتحدث-عن-العلاقة-مع-مصر-وأحدث-تصريحات-نجلاء-المنقوش-بشأن-لقائها-بوزير-خارجية-إسرائيل-1097156550.html

الدبيبة يتحدث عن العلاقة مع مصر وأحدث تصريحات من نجلاء المنقوش بشأن لقائها بوزير خارجية إسرائيل

الدبيبة يتحدث عن العلاقة مع مصر وأحدث تصريحات من نجلاء المنقوش بشأن لقائها بوزير خارجية إسرائيل

سبوتنيك عربي

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن العلاقة مع مصر، بينما علق على التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لوزيرة الخارجية السابقة في... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T19:23+0000

2025-01-25T19:23+0000

2025-01-25T19:27+0000

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ووصف الدبيبة في لقاء تلفزيوني، عُقد على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، العلاقة مع مصر بأنها "طبيعية"، ومبنية على مصالح مشتركة، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق استقرار المنطقة.وشدد على استعداد حكومته لإجراء الانتخابات فورا في حال وجود قوانين انتخابية عادلة، محمّلًا البرلمان مسؤولية استمرار الوضع الحالي بسبب إصراره على بقاء الحكومات المؤقتة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأكد أنه "لا يوجد انقسام حقيقي بين الليبيين، فالشعب متماسك شرقا وغربا، لكن غياب القوانين الدستورية والانتخابية منذ عقود هو السبب وراء الخلاف السياسي".وفي تعليقه على الاحتجاجات في مصراتة ومدن أخرى، وصف الدبيبة بأنها جزء من حرية التعبير والديمقراطية، مؤكدا دعم حكومته للحقوق المدنية وحريات التعبير.أما بشأن لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة المُقالة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا، رفض الدبيبة التعليق على الواقعة، مشددا على موقف ليبيا الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية.وكانت وزيرة الخارجية الليبية السابقة، نجلاء المنقوش، أثارت جدلا واسعا، بعد اعترافها خلال خلال الشهر الجاري بعقد لقاء سري مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، إيلي كوهين.وأشعلت تصريحات المنقوش موجة غضب شعبي، إذ خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية الأخرى، للتعبير عن الرفض القاطع لأي علاقات مع إسرائيل.من ناحية أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في لقاء تلفزيوني بمنتدى "دافوس" الاقتصادي، أن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يجب أن يتم عبر التوافق على دستور جديد للبلاد، موضحا أن "هناك مؤسسة عسكرية في الشرق وأخرى في الغرب، لكن التواصل بينهما مستمر، ولا يمكن تحقيق التوحيد إلا من خلال دستور موحد".

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