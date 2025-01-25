انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في تركيا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250125/انهيار-مبنى-مؤلف-من-3-طوابق-في-تركيا-فيديو-1097142037.html
انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في تركيا... فيديو
انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار مبنى مكوّن من 3 طوابق في مدينة قونيا وسط تركيا، يوم أمس الجمعة، ولم تعرف أسباب الحادث. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T12:14+0000
2025-01-25T12:14+0000
مجتمع
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097141703_28:0:771:418_1920x0_80_0_0_5b76514c5586a3092955041d2af0a62e.jpg
وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفرقا طبية لمكان الحادث.وقال محافظ قونيا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المبنى مرخص ولكنه غير مدرج في مشاريع التجديد".وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى منهار في قونيا، وحالة 3 مصابين جيدة، كما تم الانتهاء من عمليات البحث.وقال يرلي كايا للصحفيين: "تلقينا معلومات تفيد بوجود 5 أشخاص تحت الأنقاض. للأسف لدينا قتيلان. حالة الجرحى الثلاثة طبيعية، قمنا بزيارتهم في المستشفيات. نحن الآن نستكمل عمليات البحث".وتداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق عمليات الإنقاذ الجارية بعد انهيار المبنى في المدينة التركية.
https://sarabic.ae/20250121/أردوغان-يعلن-الحداد-على-أرواح-ضحايا-احتراق-منتجع-في-تركيا---1097013854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097141703_121:0:678:418_1920x0_80_0_0_1cfcd414fbcc4debb28d2f12862caf96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو

انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في تركيا... فيديو

12:14 GMT 25.01.2025
© Photo / x / Türkiye Todayعمليات البحث والإنقاذ في قونيا بتركيا بعد انهيار مبنى من 3 طوابق
عمليات البحث والإنقاذ في قونيا بتركيا بعد انهيار مبنى من 3 طوابق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Photo / x / Türkiye Today
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار مبنى مكوّن من 3 طوابق في مدينة قونيا وسط تركيا، يوم أمس الجمعة، ولم تعرف أسباب الحادث.
وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفرقا طبية لمكان الحادث.
وقال محافظ قونيا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المبنى مرخص ولكنه غير مدرج في مشاريع التجديد".
وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة.
وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى منهار في قونيا، وحالة 3 مصابين جيدة، كما تم الانتهاء من عمليات البحث.
وقال يرلي كايا للصحفيين: "تلقينا معلومات تفيد بوجود 5 أشخاص تحت الأنقاض. للأسف لدينا قتيلان. حالة الجرحى الثلاثة طبيعية، قمنا بزيارتهم في المستشفيات. نحن الآن نستكمل عمليات البحث".
رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج، الواقع في محافظة بولو، شمال غرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
أردوغان يعلن الحداد على أرواح ضحايا احتراق منتجع في تركيا
21 يناير, 16:21 GMT
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق عمليات الإنقاذ الجارية بعد انهيار المبنى في المدينة التركية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала