انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في تركيا... فيديو
© Photo / x / Türkiye Todayعمليات البحث والإنقاذ في قونيا بتركيا بعد انهيار مبنى من 3 طوابق
© Photo / x / Türkiye Today
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار مبنى مكوّن من 3 طوابق في مدينة قونيا وسط تركيا، يوم أمس الجمعة، ولم تعرف أسباب الحادث.
وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفرقا طبية لمكان الحادث.
وقال محافظ قونيا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المبنى مرخص ولكنه غير مدرج في مشاريع التجديد".
وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة.
Footage shows 3-storey building collapsing in Turkish city of Konya pic.twitter.com/MOFGzm9zBK— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 24, 2025
وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى منهار في قونيا، وحالة 3 مصابين جيدة، كما تم الانتهاء من عمليات البحث.
وقال يرلي كايا للصحفيين: "تلقينا معلومات تفيد بوجود 5 أشخاص تحت الأنقاض. للأسف لدينا قتيلان. حالة الجرحى الثلاثة طبيعية، قمنا بزيارتهم في المستشفيات. نحن الآن نستكمل عمليات البحث".
21 يناير, 16:21 GMT
Drone footage captures the collapsed building and ongoing rescue operations in Selcuklu district of Konya, Türkiye pic.twitter.com/QiyAq8stnL— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 24, 2025
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق عمليات الإنقاذ الجارية بعد انهيار المبنى في المدينة التركية.