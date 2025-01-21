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أردوغان يعلن الحداد على أرواح ضحايا احتراق منتجع في تركيا
أردوغان يعلن الحداد على أرواح ضحايا احتراق منتجع في تركيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحداد الوطني في البلاد، يوم غد الأربعاء، على خلفية الحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو التركية الذي أودى بحياة 66 شخصا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-21T16:21+0000
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وقال أردوغان خلال خطابه للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "يُعلن الثاني والعشرون من شهر يناير (كانون الثاني) يومًا وطنيًا للحداد، ويُنكَس العلم الوطني حتى غروب الشمس".وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا، الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديومعلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
https://sarabic.ae/20250121/بوتين-يقدم-تعازيه-لأردوغان-بحادثة-احتراق-منتجع-في-تركيا-1097008124.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعلن الحداد على أرواح ضحايا احتراق منتجع في تركيا

16:21 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Kocرجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج، الواقع في محافظة بولو، شمال غرب تركيا
رجال الإطفاء يعملون بعد اندلاع حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج، الواقع في محافظة بولو، شمال غرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Koc
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحداد الوطني في البلاد، يوم غد الأربعاء، على خلفية الحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو التركية الذي أودى بحياة 66 شخصا.
وقال أردوغان خلال خطابه للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "يُعلن الثاني والعشرون من شهر يناير (كانون الثاني) يومًا وطنيًا للحداد، ويُنكَس العلم الوطني حتى غروب الشمس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
14:49 GMT
واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا، الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.
ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو
معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
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