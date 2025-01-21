بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250121/بوتين-يقدم-تعازيه-لأردوغان-بحادثة-احتراق-منتجع-في-تركيا-1097008124.html
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:49+0000
2025-01-21T14:58+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104032/80/1040328050_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_73582b9635b628e5642dfb7af9180d54.jpg
وجاء في البيان المنشور على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق الذي وقع في منتجع التزلج في ولاية بولو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلىأردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة
https://sarabic.ae/20250121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-منتجع-التزلج-في-تركيا-إلى-66-قتيلا-فيديو---1097004498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104032/80/1040328050_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_526e138e3739ece22de238e9c8451aa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا

14:49 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وأردوغان
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو التركية.
وجاء في البيان المنشور على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق الذي وقع في منتجع التزلج في ولاية بولو".

وطلب الرئيس بوتين نقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء المتوفين، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا... فيديو
13:40 GMT
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.

واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا، الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.
معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلى
أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала