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بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:49+0000
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روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في البيان المنشور على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق الذي وقع في منتجع التزلج في ولاية بولو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.معلومات حصرية حول الحريق الذي اندلع في منتجع تركي مخلفا 10 قتلىأردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة
https://sarabic.ae/20250121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-منتجع-التزلج-في-تركيا-إلى-66-قتيلا-فيديو---1097004498.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
بوتين يقدم تعازيه لأردوغان بحادثة احتراق منتجع في تركيا
14:49 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 14:58 GMT 21.01.2025)
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق في منتجع للتزلج في ولاية بولو التركية.
وجاء في البيان المنشور على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للحريق الذي وقع في منتجع التزلج في ولاية بولو".
وطلب الرئيس بوتين نقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء المتوفين، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع "كارتال قايا للتزلج" الشهير في ولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.
واندلع حريق في أحد فنادق منتجع كارتال كايا، الليلة الماضية، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.
وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في وقت سابق من اليوم، تلقي معلومات عن حريق في أحد فنادق المنتجع في الساعة 03.27، ويشارك 267 موظفا من مختلف الخدمات في القضاء على عواقب حالة الطوارئ.