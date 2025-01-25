https://sarabic.ae/20250125/باللغة-العربية-فقط-مشروع-قانون-يلغي-الفرنسية-من-الجريدة-الرسمية-في-الجزائر-1097143245.html

باللغة العربية فقط.. مشروع قانون يلغي الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر

باللغة العربية فقط.. مشروع قانون يلغي الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر

سبوتنيك عربي

يعتزم نواب في البرلمان الجزائري، تقديم مشروع قانون لإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "ألترا جزائر"، أمس الجمعة، أن المقترح يستند إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.المبادرة، التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب "حركة مجتمع السلم"، تنص على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصريًا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا ثقافيا وسياسيا بارزا، يتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس مؤشرًا على تراجع نفوذها التقليدي في الجزائر.

https://sarabic.ae/20250110/لم-يعد-التسامح-مقبولا-التوتر-يبلغ-أشده-بين-فرنسا-والجزائر-1096667012.html

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