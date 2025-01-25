رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250125/رئيس-الحكومة-اليمنية-يرد-على-سؤال-حول-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-إدارة-ترامب-فيديو-1097131016.html
رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو
رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله" على لوائح الإرهاب، على حد قوله. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:34+0000
2025-01-25T07:34+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097130690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d9d24b5c412eae645ab67802e58dc28d.jpg
وقال بن مبارك، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة اليمنية "تثمّن هذه الخطوة وترى أنها تصب بالاتجاه الصحيح ولطالما طالبنا بها منذ فترة طويلة، سواء الإدراج الأول لأنصار الله ومن ثم تخفيفه".وشدد على ضرورة أن "يدرك الجميع، أننا نخوض حربا اقتصادية لأننا محرومون من تصدير ثرواتنا النفطية"، مضيفا: "أنصار الله" أوجدوا حدودا وهمية منعوا بموجبها مرور البضائع. لو ترك الأمر للتجار لكانت كلفة استيراد البضائع عبر ميناء عدن والمكلا بفارق كبير".وبشأن الأنباء التي تحدث عن التطبيع مع إسرائيل، قال بن مبارك: "نحن مع الإجماع العربي وما يرتضيه الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، مؤكدًا أن "القضية الرئيسية الحالية هي استعادة البلاد وإنهاء الانقلاب وعودة الأمور لنصابها في اليمن".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجّل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.
https://sarabic.ae/20250123/بعد-تصنيفهم-كمنظمة-إرهابية--هل-ترضخ-أنصار-الله-للضغوط-الأمريكية-وتتراجع-عن-مواقفها؟--1097085574.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097130690_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31012773dc37baffff10974196772eb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو

07:34 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaرئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك
رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله" على لوائح الإرهاب، على حد قوله.
وقال بن مبارك، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة اليمنية "تثمّن هذه الخطوة وترى أنها تصب بالاتجاه الصحيح ولطالما طالبنا بها منذ فترة طويلة، سواء الإدراج الأول لأنصار الله ومن ثم تخفيفه".
وشدد على ضرورة أن "يدرك الجميع، أننا نخوض حربا اقتصادية لأننا محرومون من تصدير ثرواتنا النفطية"، مضيفا: "أنصار الله" أوجدوا حدودا وهمية منعوا بموجبها مرور البضائع. لو ترك الأمر للتجار لكانت كلفة استيراد البضائع عبر ميناء عدن والمكلا بفارق كبير".

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن "عدم الضغط على الحوثي، أطال أمد الأزمة في اليمن إلى أكثر من 10 سنوات، تضاعفت خلالها معاناة اليمنيين ووصلت إلى أسوأ مراحلها"، لافتاً إلى أن هذا "التصنيف جاء استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني".

وبشأن الأنباء التي تحدث عن التطبيع مع إسرائيل، قال بن مبارك: "نحن مع الإجماع العربي وما يرتضيه الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، مؤكدًا أن "القضية الرئيسية الحالية هي استعادة البلاد وإنهاء الانقلاب وعودة الأمور لنصابها في اليمن".
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية .. هل ترضخ "أنصار الله" للضغوط الأمريكية وتتراجع عن مواقفها؟
23 يناير, 17:27 GMT
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى.

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجّل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала