https://sarabic.ae/20250125/رئيس-الحكومة-اليمنية-يرد-على-سؤال-حول-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-إدارة-ترامب-فيديو-1097131016.html

رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو

رئيس الحكومة اليمنية يرد على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب... فيديو

سبوتنيك عربي

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله" على لوائح الإرهاب، على حد قوله. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T07:34+0000

2025-01-25T07:34+0000

2025-01-25T07:34+0000

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وقال بن مبارك، في مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة اليمنية "تثمّن هذه الخطوة وترى أنها تصب بالاتجاه الصحيح ولطالما طالبنا بها منذ فترة طويلة، سواء الإدراج الأول لأنصار الله ومن ثم تخفيفه".وشدد على ضرورة أن "يدرك الجميع، أننا نخوض حربا اقتصادية لأننا محرومون من تصدير ثرواتنا النفطية"، مضيفا: "أنصار الله" أوجدوا حدودا وهمية منعوا بموجبها مرور البضائع. لو ترك الأمر للتجار لكانت كلفة استيراد البضائع عبر ميناء عدن والمكلا بفارق كبير".وبشأن الأنباء التي تحدث عن التطبيع مع إسرائيل، قال بن مبارك: "نحن مع الإجماع العربي وما يرتضيه الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، مؤكدًا أن "القضية الرئيسية الحالية هي استعادة البلاد وإنهاء الانقلاب وعودة الأمور لنصابها في اليمن".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجّل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.

https://sarabic.ae/20250123/بعد-تصنيفهم-كمنظمة-إرهابية--هل-ترضخ-أنصار-الله-للضغوط-الأمريكية-وتتراجع-عن-مواقفها؟--1097085574.html

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