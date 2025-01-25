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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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لافروف يبحث مع وزير الخارجية القطري الوضع في سوريا
لافروف يبحث مع وزير الخارجية القطري الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوضع في سوريا، وجهود استقرار الوضع فيها. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T11:40+0000
2025-01-25T11:40+0000
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وذكرت الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه "خلال المحادثات، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا، وما حولها، وأعربا عن دعمهم للحفاظ على سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وشددا على أهمية الدعم الدولي الواسع النطاق من أجل تعزيز الاستقرار المبكر في سوريا، وإعادة إعمارها كجزء من عملية حل شاملة لمرحلة ما بعد الصراع لصالح جميع السوريين، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية والانتماء العرقي والديني".وتابع بيان الخارجية الروسية: "ناقش الوزيران القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وقطر، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة".وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن منفتحون على حوار بناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، على أساس متين من التعاون الثنائي، الذي تم تطويره بالفعل على مدى سنوات عديدة، وهذا ينطبق أيضًا على عمل قواعدنا العسكرية، والتي يمكن منحها مؤقتًا دورا إضافيا كمراكز إنسانية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية للمساعدة الخارجية".
https://sarabic.ae/20250125/تقرير-واشنطن-تتبادل-معلومات-استخبارية-مع-السلطات-السورية-الجديدة-حول-تنظيم-داعش-1097127998.html
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روسيا, العالم العربي, قطر
روسيا, العالم العربي, قطر

لافروف يبحث مع وزير الخارجية القطري الوضع في سوريا

11:40 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يلتقي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو (أرشيف)
لافروف يلتقي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوضع في سوريا، وجهود استقرار الوضع فيها.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه "خلال المحادثات، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا، وما حولها، وأعربا عن دعمهم للحفاظ على سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وشددا على أهمية الدعم الدولي الواسع النطاق من أجل تعزيز الاستقرار المبكر في سوريا، وإعادة إعمارها كجزء من عملية حل شاملة لمرحلة ما بعد الصراع لصالح جميع السوريين، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية والانتماء العرقي والديني".

وأضافت الوزارة الروسية أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى الموضوعات الثنائية خلال المحادثة.

علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
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04:41 GMT
وتابع بيان الخارجية الروسية: "ناقش الوزيران القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وقطر، بما في ذلك توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى الجدول الزمني للاتصالات الثنائية المقبلة".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الجمعة، أن روسيا منفتحة على إجراء حوار بناء مع السلطات السورية الجديدة، بما في ذلك بشأن عمل القواعد العسكرية الروسية، التي قد يتم منحها مؤقتًا دورا إضافيا كمراكز إنسانية.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن منفتحون على حوار بناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية، على أساس متين من التعاون الثنائي، الذي تم تطويره بالفعل على مدى سنوات عديدة، وهذا ينطبق أيضًا على عمل قواعدنا العسكرية، والتي يمكن منحها مؤقتًا دورا إضافيا كمراكز إنسانية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية للمساعدة الخارجية".
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