https://sarabic.ae/20250125/تقرير-واشنطن-تتبادل-معلومات-استخبارية-مع-السلطات-السورية-الجديدة-حول-تنظيم-داعش-1097127998.html
تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"
تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أمريكي، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل مع الإدارة الجديدة في سوريا، معلومات استخبارية سرية حول التهديدات التي يمثلها تنظيم... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T04:41+0000
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ونقل التقرير عن مسؤولين بارزين، قولهم: "تتبادل الاستخبارات الأمريكية معلومات استخبارية سرية حول التهديدات، التي يشكلها تنظيم "داعش" مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها زعماء جماعة مسلحة اعتبرتها واشنطن، منذ فترة طويلة، منظمة إرهابية".وكان قرار تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة السورية الجديدة مدفوعًا بـ"المصلحة المتبادلة" في منع العودة المحتملة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"لا يعكس احتضانًا كاملاً لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر حاليا على السلطة في سوريا"، بحسب التقرير.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تبادل المعلومات بدأ بعد نحو أسبوعين من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، وتم خلال لقاءات مباشرة بين ضباط استخبارات أمريكيين وممثلين عن الهيئة.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن وفداً من الدبلوماسيين الأمريكيين، ناقش مع ممثلي السلطات السورية في دمشق، مسألة رفع العقوبات وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوريبعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"
كشف تقرير أمريكي، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل مع الإدارة الجديدة في سوريا، معلومات استخبارية سرية حول التهديدات التي يمثلها تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
ونقل التقرير عن مسؤولين بارزين، قولهم: "تتبادل الاستخبارات الأمريكية معلومات استخبارية سرية حول التهديدات، التي يشكلها تنظيم "داعش" مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها زعماء جماعة مسلحة اعتبرتها واشنطن، منذ فترة طويلة، منظمة إرهابية".
وأشار التقرير إلى أنه في حالة واحدة على الأقل، ساعدت الاستخبارات الأمريكية في منع هجوم لتنظيم "داعش" على موقع ديني بالقرب من دمشق، في أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان قرار تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة السورية الجديدة مدفوعًا بـ"المصلحة المتبادلة" في منع العودة المحتملة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"لا يعكس احتضانًا كاملاً لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر حاليا على السلطة في سوريا"، بحسب التقرير.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن فتح قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في دمشق، "يعكس قلق واشنطن المتصاعد من إمكانية عودة "داعش" إلى الواجهة من جديد".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تبادل المعلومات بدأ بعد نحو أسبوعين من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، وتم خلال لقاءات مباشرة بين ضباط استخبارات أمريكيين وممثلين عن الهيئة.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن وفداً من الدبلوماسيين الأمريكيين، ناقش مع ممثلي السلطات السورية في دمشق، مسألة رفع العقوبات وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.