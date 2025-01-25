تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250125/تقرير-واشنطن-تتبادل-معلومات-استخبارية-مع-السلطات-السورية-الجديدة-حول-تنظيم-داعش-1097127998.html
تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"
تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أمريكي، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل مع الإدارة الجديدة في سوريا، معلومات استخبارية سرية حول التهديدات التي يمثلها تنظيم... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T04:41+0000
2025-01-25T04:41+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
ونقل التقرير عن مسؤولين بارزين، قولهم: "تتبادل الاستخبارات الأمريكية معلومات استخبارية سرية حول التهديدات، التي يشكلها تنظيم "داعش" مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها زعماء جماعة مسلحة اعتبرتها واشنطن، منذ فترة طويلة، منظمة إرهابية".وكان قرار تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة السورية الجديدة مدفوعًا بـ"المصلحة المتبادلة" في منع العودة المحتملة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"لا يعكس احتضانًا كاملاً لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر حاليا على السلطة في سوريا"، بحسب التقرير.وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تبادل المعلومات بدأ بعد نحو أسبوعين من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، وتم خلال لقاءات مباشرة بين ضباط استخبارات أمريكيين وممثلين عن الهيئة.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن وفداً من الدبلوماسيين الأمريكيين، ناقش مع ممثلي السلطات السورية في دمشق، مسألة رفع العقوبات وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوريبعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تمدد-داعش-في-سوريا-1097120050.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: واشنطن تتبادل معلومات استخبارية مع السلطات السورية الجديدة حول تنظيم "داعش"

04:41 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
كشف تقرير أمريكي، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبادل مع الإدارة الجديدة في سوريا، معلومات استخبارية سرية حول التهديدات التي يمثلها تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
ونقل التقرير عن مسؤولين بارزين، قولهم: "تتبادل الاستخبارات الأمريكية معلومات استخبارية سرية حول التهديدات، التي يشكلها تنظيم "داعش" مع الحكومة الجديدة في سوريا، التي يديرها زعماء جماعة مسلحة اعتبرتها واشنطن، منذ فترة طويلة، منظمة إرهابية".

وأشار التقرير إلى أنه في حالة واحدة على الأقل، ساعدت الاستخبارات الأمريكية في منع هجوم لتنظيم "داعش" على موقع ديني بالقرب من دمشق، في أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان قرار تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة السورية الجديدة مدفوعًا بـ"المصلحة المتبادلة" في منع العودة المحتملة لتنظيم "داعش" الإرهابي، و"لا يعكس احتضانًا كاملاً لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر حاليا على السلطة في سوريا"، بحسب التقرير.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن فتح قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في دمشق، "يعكس قلق واشنطن المتصاعد من إمكانية عودة "داعش" إلى الواجهة من جديد".

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
وزير الخارجية العراقي يحذر من تمدد "داعش" في سوريا
أمس, 16:39 GMT
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تبادل المعلومات بدأ بعد نحو أسبوعين من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، وتم خلال لقاءات مباشرة بين ضباط استخبارات أمريكيين وممثلين عن الهيئة.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن وفداً من الدبلوماسيين الأمريكيين، ناقش مع ممثلي السلطات السورية في دمشق، مسألة رفع العقوبات وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.
وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري
بعد توقف 13 عاما... وصول أول رحلة ركاب من إسطنبول إلى مطار دمشق.. فيديو وصور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала