https://sarabic.ae/20250125/لماذا-يتصدر-اسم-سوزان-مبارك-يتصدر-مواقع-التواصل-الاجتماعي-1097149857.html
لماذا يتصدر اسم سوزان مبارك مواقع التواصل الاجتماعي؟
لماذا يتصدر اسم سوزان مبارك مواقع التواصل الاجتماعي؟
سبوتنيك عربي
تصدر اسم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تدوينة لنجلها علاء مبارك. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T15:05+0000
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وأشار علاء مبارك على موقع "إكس" اليوم السبت، إلى دور والدته وإسهامها في مشروع "مكتبة الأسرة"، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.وكتب نجل مبارك: "بمناسبة معرض الكتاب 2025.. نتذكر مشروعا غنيا عن التعريف"، مشيرا إلى أن مشروع "القراءة للجميع" ومكتبة الأسرة من أهم المشاريع الثقافية في مصر.ونشر علاء مبارك صورة لوالدته وعلق عليها بأن المشروع وفر ملايين الكتب مجانا أو بأسعار رمزية، مشيرا إلى "حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويسهم في نشر المعرفة والثقافة".ووجه علاء مبارك رسالة تهنئة لأمه بهذه المناسبة داعيا لها بالصحة والعافية.ولقيت هذه التدوينة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "ماما سوزان" و"سوزان مبارك".يذكر أن سوزان مبارك، أطلقت مبادرة "القراءة للجميع" عام 1990 ومهرجان القراءة للجميع بهدف رفع الوعي ونشر الثقافة بين الشباب خلال الإجازات الصيفية.كما أطلقت سوزان مبارك عام 1994 مبادرة "مكتبة الأسرة"، التي كانت جزءا من جهود تشجيع القراءة وتوفير الكتب بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات المجتمعية.
https://sarabic.ae/20210321/تحية-خاصة-إلى-سوزان-مبارك-في-عيد-الأم-1048418305.html
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أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر
لماذا يتصدر اسم سوزان مبارك مواقع التواصل الاجتماعي؟
تصدر اسم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تدوينة لنجلها علاء مبارك.
وأشار علاء مبارك على موقع "إكس" اليوم السبت، إلى دور والدته وإسهامها في مشروع "مكتبة الأسرة"، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وكتب نجل مبارك
: "بمناسبة معرض الكتاب 2025.. نتذكر مشروعا غنيا عن التعريف"، مشيرا إلى أن مشروع "القراءة للجميع" ومكتبة الأسرة من أهم المشاريع الثقافية في مصر.
ونشر علاء مبارك صورة لوالدته وعلق عليها بأن المشروع وفر ملايين الكتب مجانا أو بأسعار رمزية، مشيرا إلى "حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويسهم في نشر المعرفة والثقافة".
ووجه علاء مبارك رسالة تهنئة لأمه بهذه المناسبة
داعيا لها بالصحة والعافية.
ولقيت هذه التدوينة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "ماما سوزان" و"سوزان مبارك".
يذكر أن سوزان مبارك، أطلقت مبادرة "القراءة للجميع" عام 1990 ومهرجان القراءة للجميع بهدف رفع الوعي ونشر الثقافة بين الشباب خلال الإجازات الصيفية.
كما أطلقت سوزان مبارك عام 1994 مبادرة "مكتبة الأسرة
"، التي كانت جزءا من جهود تشجيع القراءة وتوفير الكتب بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات المجتمعية.