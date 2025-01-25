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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250125/مستشار-ترامب-كييف-خسرت-عددا-من-الجنود-يفوق-ما-خسرته-أمريكا-في-الحرب-الكورية-والفيتنامية-1097129141.html
مستشار ترامب: كييف خسرت عددا من الجنود يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية
مستشار ترامب: كييف خسرت عددا من الجنود يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية
سبوتنيك عربي
أكد كيث كيلوج، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، أن نظام كييف خسر بالفعل عددا من الجنود في الصراع الأوكراني، يفوق ما خسرته الولايات المتحدة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T05:54+0000
2025-01-25T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال كيلوج، في تقييمه لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية والتي لا يمكن تعويضها: "لقد خسرت أوكرانيا بالفعل أعدادا أكبر (من الأفراد) في الصراع، مقارنة بما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الحربين الكورية والفيتنامية مجتمعتين".وأشار كيلوج أيضًا إلى أنه أطلع ترامب على الوضع الحالي في أوكرانيا، صباح أمس الجمعة، وأضاف أنه يعتقد أن الصراع سينتهي، لكن بحسب قوله، لا ينبغي أن يحدث هذا في ساحة المعركة.وأوضح كيلوج أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كان يفضل نهجًا "حركيًا"، أي أكبر عدد ممكن من الأسلحة لإبقاء القتل مستمرا، في حين أن خليفته دونالد ترامب، يختلف في الرأي.وبحسب كيلوج، يعتقد ترامب أن الإجراءات الاقتصادية ستعمل على تسريع إنهاء الصراع، ولذلك يقترح الزعيم الأمريكي الحالي أن تقوم منظمة "أوبك" بخفض أسعار النفط، ويعتبر الرئيس الأمريكي أن سعر 45 دولاراً للبرميل "عادلا"، بحسب مستشاره.وللمقارنة، في الحرب الكورية (1950- 1953)، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 36 ألف جندي، وفي حرب فيتنام (1955-1975) خسرت أكثر من 58 ألف جندي.
https://sarabic.ae/20250119/الخارجية-الروسية-الجرائم-ضد-المدنيين-في-كورسك-تكشف-عن-نهج-نظام-كييف-الإرهابي-1096933760.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار ترامب: كييف خسرت عددا من الجنود يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية

05:54 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد كيث كيلوج، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، أن نظام كييف خسر بالفعل عددا من الجنود في الصراع الأوكراني، يفوق ما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية وفيتنام مجتمعتين.
وقال كيلوج، في تقييمه لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية والتي لا يمكن تعويضها: "لقد خسرت أوكرانيا بالفعل أعدادا أكبر (من الأفراد) في الصراع، مقارنة بما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الحربين الكورية والفيتنامية مجتمعتين".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد كيلوج على خطورة وحجم الصراع الحالي في أوكرانيا، وقارنه بالصراعات العسكرية الكبرى في القرن العشرين.

وأشار كيلوج أيضًا إلى أنه أطلع ترامب على الوضع الحالي في أوكرانيا، صباح أمس الجمعة، وأضاف أنه يعتقد أن الصراع سينتهي، لكن بحسب قوله، لا ينبغي أن يحدث هذا في ساحة المعركة.
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19 يناير, 12:04 GMT
وأوضح كيلوج أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كان يفضل نهجًا "حركيًا"، أي أكبر عدد ممكن من الأسلحة لإبقاء القتل مستمرا، في حين أن خليفته دونالد ترامب، يختلف في الرأي.
وبحسب كيلوج، يعتقد ترامب أن الإجراءات الاقتصادية ستعمل على تسريع إنهاء الصراع، ولذلك يقترح الزعيم الأمريكي الحالي أن تقوم منظمة "أوبك" بخفض أسعار النفط، ويعتبر الرئيس الأمريكي أن سعر 45 دولاراً للبرميل "عادلا"، بحسب مستشاره.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الصراع الأوكراني لا يعتمد على أسعار النفط.

وللمقارنة، في الحرب الكورية (1950- 1953)، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 36 ألف جندي، وفي حرب فيتنام (1955-1975) خسرت أكثر من 58 ألف جندي.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT
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