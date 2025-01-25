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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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https://sarabic.ae/20250125/معلومات-صادمة-اكتشاف-عمليات-تجنيس-كانت-تتم-في-الخفاء-بدولة-عربية-1097132303.html
معلومات صادمة... اكتشاف عمليات تجنيس كانت تتم في الخفاء بدولة عربية
معلومات صادمة... اكتشاف عمليات تجنيس كانت تتم في الخفاء بدولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الليبية، عن توقيف مسؤولين اثنين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية، احتياطيا، على خلفية اتهامات بتورطهم في عمليات تزوير واسعة لوثائق رسمية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:06+0000
2025-01-25T08:06+0000
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وبحسب بوابة "الوسط"، أفادت النيابة العامة الليبية في بيان، أمس الجمعة، بأنن المتهمين هما مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة، قبل عام 2020. وقد أظهرت التحقيقات الأولية تآمرهما مع جهات أخرى لإضافة قيود عائلية مزورة وتعديل بيانات الإقامة والانتقال لصالح هؤلاء الأشخاص.وأشارت النيابة الليبية إلى أن الوثائق المزورة مكّنت مجموعة من الأفراد من الحصول بشكل غير قانوني على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق ترتبط بالمواطنة، في انتهاك واضح لنظام الجنسية والسجل المدني. كما كشفت التحقيقات عن إجبار المتهمين لـ5 موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة، مستغلين سلطاتهما الوظيفية لتحقيق أهدافهما.وأكدت النيابة العامة في ليبيا، استمرارها في اتخاذ الإجراءات القضائية لمحو الآثار الناجمة عن هذه المخالفات، إلى جانب مراجعة شاملة للتحقق من أحقية الأفراد الذين حصلوا على حقوق المواطنة، بناءً على هذه البيانات المزورة.
https://sarabic.ae/20250124/رئيس-دولة-عربية-يعلن-نيته-تسليم-السلطة-لابنه-1097108659.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

معلومات صادمة... اكتشاف عمليات تجنيس كانت تتم في الخفاء بدولة عربية

08:06 GMT 25.01.2025
© YouTube.comجواز سفر
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© YouTube.com
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أعلنت السلطات الليبية، عن توقيف مسؤولين اثنين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية، احتياطيا، على خلفية اتهامات بتورطهم في عمليات تزوير واسعة لوثائق رسمية.
وبحسب بوابة "الوسط"، أفادت النيابة العامة الليبية في بيان، أمس الجمعة، بأنن المتهمين هما مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة، قبل عام 2020.

وأوضحت النيابة أن"التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بإدراج 200 قيد عائلي مزور لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية".

وقد أظهرت التحقيقات الأولية تآمرهما مع جهات أخرى لإضافة قيود عائلية مزورة وتعديل بيانات الإقامة والانتقال لصالح هؤلاء الأشخاص.
رئيس جزر القمر غزالي عثماني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
رئيس دولة عربية يعلن نيته تسليم السلطة لابنه
أمس, 10:35 GMT
وأشارت النيابة الليبية إلى أن الوثائق المزورة مكّنت مجموعة من الأفراد من الحصول بشكل غير قانوني على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق ترتبط بالمواطنة، في انتهاك واضح لنظام الجنسية والسجل المدني.
كما كشفت التحقيقات عن إجبار المتهمين لـ5 موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة، مستغلين سلطاتهما الوظيفية لتحقيق أهدافهما.
وأكدت النيابة العامة في ليبيا، استمرارها في اتخاذ الإجراءات القضائية لمحو الآثار الناجمة عن هذه المخالفات، إلى جانب مراجعة شاملة للتحقق من أحقية الأفراد الذين حصلوا على حقوق المواطنة، بناءً على هذه البيانات المزورة.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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