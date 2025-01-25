https://sarabic.ae/20250125/مقتل-كاتبة-سورية-في-ظروف-غامضة-بعد-اختطافها-لأيام-1097150174.html
أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام
أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل إعلام سورية، خبر العثور على الأستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة حمص، رشا ناصر العلي، مقتولة ومقطوعة الأصابع ومنكل بها بعد أيام على اختطافها، فيما... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T15:02+0000
2025-01-25T15:02+0000
2025-01-25T15:15+0000
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وقالت تلك الوسائل، إن المدرسة تعرضت للاختطاف على يد مجموعة مسلحة بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري أثناء ذهابها إلى مقر عملها في الجامعة.وعلق آخرون على الحادثة، بأنها عمل إجرامي إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة ويجب على إدارة الأمن العام والسلطة أن تقوم بالتحقيق للوصول للجناة ومحاسبتهم.يذكر أن الكاتبة والأستاذة في كلية الآداب بجامعة حمص، من أبرز الأكاديميات السوريات في مجال الأدب العربي، وقدمت إسهامات مميزة في النقد الأدبي والأبحاث الثقافية.
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تمدد-داعش-في-سوريا-1097120050.html
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منوعات
أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام
15:02 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 25.01.2025)
تناقلت وسائل إعلام سورية، خبر العثور على الأستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة حمص، رشا ناصر العلي، مقتولة ومقطوعة الأصابع ومنكل بها بعد أيام على اختطافها، فيما لم يؤكد مصدر طبي أو رسمي الخبر حتى اللحظة.
وقالت تلك الوسائل، إن المدرسة تعرضت للاختطاف على يد مجموعة مسلحة بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري أثناء ذهابها إلى مقر عملها في الجامعة.
وأثارت هذه الحادثة المروعة بحق المدرسة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق المتابعون أنه تم تهديد المجني عليها علنا على صفحات الفيسبوك (محظور في روسيا)، من قبل أشخاص محددين، وتم وضعهم في رسم سلطات القيادة الجديدة في البلاد.
وعلق آخرون على الحادثة، بأنها عمل إجرامي إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة ويجب على إدارة الأمن العام والسلطة أن تقوم بالتحقيق للوصول للجناة ومحاسبتهم.
وبدوره، أعرب اتحاد الكتاب العرب عن قلقه من تزايد استهداف الأكاديميين في سوريا، مشيرا إلى أن الحملة التشهيرية ضد الدكتورة العلي على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مرتبطة بالحادث.
يذكر أن الكاتبة والأستاذة في كلية الآداب بجامعة حمص، من أبرز الأكاديميات السوريات في مجال الأدب العربي، وقدمت إسهامات مميزة في النقد الأدبي والأبحاث الثقافية.