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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عالم سبوتنيك
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
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مرايا العلوم
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23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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29 د
عالم سبوتنيك
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أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام
أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل إعلام سورية، خبر العثور على الأستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة حمص، رشا ناصر العلي، مقتولة ومقطوعة الأصابع ومنكل بها بعد أيام على اختطافها، فيما... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت تلك الوسائل، إن المدرسة تعرضت للاختطاف على يد مجموعة مسلحة بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري أثناء ذهابها إلى مقر عملها في الجامعة.وعلق آخرون على الحادثة، بأنها عمل إجرامي إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة ويجب على إدارة الأمن العام والسلطة أن تقوم بالتحقيق للوصول للجناة ومحاسبتهم.يذكر أن الكاتبة والأستاذة في كلية الآداب بجامعة حمص، من أبرز الأكاديميات السوريات في مجال الأدب العربي، وقدمت إسهامات مميزة في النقد الأدبي والأبحاث الثقافية.
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أنباء عن مقتل كاتبة سورية في ظروف غامضة بعد اختطافها لأيام

15:02 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 25.01.2025)
© Photo / x/Social Mediaالدكتورة رشا العلي
الدكتورة رشا العلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Photo / x/Social Media
تابعنا عبر
تناقلت وسائل إعلام سورية، خبر العثور على الأستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة حمص، رشا ناصر العلي، مقتولة ومقطوعة الأصابع ومنكل بها بعد أيام على اختطافها، فيما لم يؤكد مصدر طبي أو رسمي الخبر حتى اللحظة.
وقالت تلك الوسائل، إن المدرسة تعرضت للاختطاف على يد مجموعة مسلحة بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري أثناء ذهابها إلى مقر عملها في الجامعة.

وأثارت هذه الحادثة المروعة بحق المدرسة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق المتابعون أنه تم تهديد المجني عليها علنا على صفحات الفيسبوك (محظور في روسيا)، من قبل أشخاص محددين، وتم وضعهم في رسم سلطات القيادة الجديدة في البلاد.

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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أمس, 16:39 GMT
وعلق آخرون على الحادثة، بأنها عمل إجرامي إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة ويجب على إدارة الأمن العام والسلطة أن تقوم بالتحقيق للوصول للجناة ومحاسبتهم.
وبدوره، أعرب اتحاد الكتاب العرب عن قلقه من تزايد استهداف الأكاديميين في سوريا، مشيرا إلى أن الحملة التشهيرية ضد الدكتورة العلي على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مرتبطة بالحادث.
يذكر أن الكاتبة والأستاذة في كلية الآداب بجامعة حمص، من أبرز الأكاديميات السوريات في مجال الأدب العربي، وقدمت إسهامات مميزة في النقد الأدبي والأبحاث الثقافية.
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