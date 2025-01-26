https://sarabic.ae/20250126/استهداف-مستشفى-سعودي-المملكة-تصدر-بيانا-عاجلا-1097163592.html

استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا

استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا

سبوتنيك عربي

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، واعتبرته... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T07:55+0000

2025-01-26T07:55+0000

2025-01-26T07:55+0000

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وأكدت الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم الأحد، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على أهمية حماية العاملين في المجال الصحي والإنساني، وضمان سلامة المدنيين.كما دعا البيان إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في "إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان"، الموقع في 15 أبريل/ نيسان 2023.وجاء البيان السعودي عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قسم الطوارئ في المستشفى، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ من قبل قوات الدعم السريع، مستهدفًا المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي، وهو المستشفى الوحيد العامل حاليا في الفاشر".وفي أعقاب الهجوم، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها بالسودان، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الباطنية والجراحية واحتوائه على مركز للتغذية العلاجية.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، بسبب النزاع على السلطة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

https://sarabic.ae/20250125/الخارجية-السودانية-ميلشيا-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-جديدة-في-الفاشر-وقتلت-70-مدنيا-1097148527.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار