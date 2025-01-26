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استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا
استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا
سبوتنيك عربي
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، واعتبرته... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T07:55+0000
2025-01-26T07:55+0000
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وأكدت الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم الأحد، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على أهمية حماية العاملين في المجال الصحي والإنساني، وضمان سلامة المدنيين.كما دعا البيان إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في "إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان"، الموقع في 15 أبريل/ نيسان 2023.وجاء البيان السعودي عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قسم الطوارئ في المستشفى، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ من قبل قوات الدعم السريع، مستهدفًا المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي، وهو المستشفى الوحيد العامل حاليا في الفاشر".وفي أعقاب الهجوم، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها بالسودان، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الباطنية والجراحية واحتوائه على مركز للتغذية العلاجية.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، بسبب النزاع على السلطة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
https://sarabic.ae/20250125/الخارجية-السودانية-ميلشيا-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-جديدة-في-الفاشر-وقتلت-70-مدنيا-1097148527.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا

07:55 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم الأحد، رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على أهمية حماية العاملين في المجال الصحي والإنساني، وضمان سلامة المدنيين.
كما دعا البيان إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في "إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان"، الموقع في 15 أبريل/ نيسان 2023.
وجاء البيان السعودي عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قسم الطوارئ في المستشفى، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.
وأعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ من قبل قوات الدعم السريع، مستهدفًا المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي، وهو المستشفى الوحيد العامل حاليا في الفاشر".
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
الخارجية السودانية: ميلشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في الفاشر وقتلت 70 مدنيا
أمس, 14:09 GMT
وفي أعقاب الهجوم، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها بالسودان، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الباطنية والجراحية واحتوائه على مركز للتغذية العلاجية.
يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، بسبب النزاع على السلطة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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