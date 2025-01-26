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https://sarabic.ae/20250126/الخارجية-الأمريكية-تدرس-رصد-مكافآت-كبيرة-لمن-يدلي-بمعلومات-عن-قيادات-طالبان-1097159802.html
الخارجية الأمريكية تدرس رصد مكافآت كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن قيادات "طالبان"
الخارجية الأمريكية تدرس رصد مكافآت كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن قيادات "طالبان"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس السبت، إن الولايات المتحدة قد تضع "مكافأة كبيرة جدًا" لمن يدلي بمعلومات عن كبار قادة حركة "طالبان" الأفغانية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T01:28+0000
2025-01-26T01:27+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن روبيو قوله بأنه "سمع أن طالبان تحتجز رهائن أمريكيين أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، إذا كان هذا صحيحًا، فسيتعين علينا وضع مكافأة كبيرة جدًا على الفور على كبار قادتهم، ربما أكبر من تلك التي وضعناها على (أسامة) بن لادن".ولم يذكر المنشور مزيدًا من التفاصيل أو يحدد عدد الأمريكيين المحتجزين لدى "طالبان" (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية).وقالت السلطات في كابول في الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أطلقت سراح أفغاني أدانته محكمة أمريكية بتهمة تهريب المخدرات والتطرف مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة حركة طالبان الأفغانية بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن خان تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، أوضح خلالها أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن الزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا للحركة ذاتها، عبد الحكيم حقاني "يتحملان مسؤولية جنائية عن جريمة اضطهاد النساء على أساس الجنس، وهي جريمة ضد الإنسانية".وأضاف خان أن النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك مجتمع الميم، يواجهون "اضطهادًا غير مسبوق ولا يُغتفر ومتواصل من قبل طالبان"، وأردف خان قائلاً: "يُظهر تحقيقنا أن الوضع الراهن للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول".يشار إلى أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، تعهدت سلطات الحركة بحكم أكثر اعتدالًا من فترة حكمها الأولى من 1996 إلى 2001، لكنها سرعان ما فرضت قيودًا على النساء والفتيات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري على أساس الجنس".
https://sarabic.ae/20241108/طالبان-تأمل-في-إزالتها-من-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-بعد-إعادة-انتخاب-ترامب-1094591638.html
https://sarabic.ae/20241006/سماء-بديلة-تحقق-أرباحا-كبيرة-لحكومة-طالبان-فما-علاقة-إسرائيل؟-1093481712.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الخارجية الأمريكية تدرس رصد مكافآت كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن قيادات "طالبان"

01:28 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس السبت، إن الولايات المتحدة قد تضع "مكافأة كبيرة جدًا" لمن يدلي بمعلومات عن كبار قادة حركة "طالبان" الأفغانية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن روبيو قوله بأنه "سمع أن طالبان تحتجز رهائن أمريكيين أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، إذا كان هذا صحيحًا، فسيتعين علينا وضع مكافأة كبيرة جدًا على الفور على كبار قادتهم، ربما أكبر من تلك التي وضعناها على (أسامة) بن لادن".
ولم يذكر المنشور مزيدًا من التفاصيل أو يحدد عدد الأمريكيين المحتجزين لدى "طالبان" (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية).
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وقالت السلطات في كابول في الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أطلقت سراح أفغاني أدانته محكمة أمريكية بتهمة تهريب المخدرات والتطرف مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.
وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة حركة طالبان الأفغانية بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن خان تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، أوضح خلالها أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن الزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا للحركة ذاتها، عبد الحكيم حقاني "يتحملان مسؤولية جنائية عن جريمة اضطهاد النساء على أساس الجنس، وهي جريمة ضد الإنسانية".
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وأضاف خان أن النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك مجتمع الميم، يواجهون "اضطهادًا غير مسبوق ولا يُغتفر ومتواصل من قبل طالبان"، وأردف خان قائلاً: "يُظهر تحقيقنا أن الوضع الراهن للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول".
يشار إلى أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، تعهدت سلطات الحركة بحكم أكثر اعتدالًا من فترة حكمها الأولى من 1996 إلى 2001، لكنها سرعان ما فرضت قيودًا على النساء والفتيات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري على أساس الجنس".
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