"سماء بديلة" تحقق أرباحا كبيرة لحكومة طالبان... فما علاقة إسرائيل؟

عربي
الطيران الروسي يدمر محطة وقود بالقرب من مدينة أوديسا ويستهدف مطارا عسكريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241006/سماء-بديلة-تحقق-أرباحا-كبيرة-لحكومة-طالبان-فما-علاقة-إسرائيل؟-1093481712.html
"سماء بديلة" تحقق أرباحا كبيرة لحكومة طالبان... فما علاقة إسرائيل؟
"سماء بديلة" تحقق أرباحا كبيرة لحكومة طالبان... فما علاقة إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
حققت حكومة حركة طالبان في أفغانستان أرباحا كبيرة بعدما شهدت الأجواء الأفغانية نشاطًا غير مسبوق في حركة الطيران الدولي، لاضطرار الكثير من شركات الطيران العالمية... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T12:31+0000
2024-10-06T12:31+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1a/1049947138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57c5ca8befa080595573a5596ceba301.jpg
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن انتعاش حركة الطيران بالأجواء الأفغانية جاءت نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وتوعد الأخيرة بالرد القاسي.يشار إلى أنه منذ عودة حركة طالبان إلى اعتلاء السلطة في أفغانستان، فإنها تفرض قوانين متشددة، مما جعلها محور انتقادات دولية، إلا أن العديد من شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية البريطانية، والألمانية "لوفتهانزا"، وغيرها، لاستخدام الأجواء الأفغانية في ظل التطورات الأخيرة.وأرجع المتحدث باسم موقع"FlightRadar24" المتخصص بتتبع حركة الطيران، إيان بيتشينيك، استخدام الشركات للمسار الأفغاني لكونه أكثر أمانا، مقارنة بالمسارات الأخرى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو موازنة بين المخاطر التي تفرضها النزاعات القائمة.أسفر هذا التحول عن تسجيل الأجواء الأفغانية أعلى نسبة مرور للطائرات الدولية منذ سيطرة "طالبان" على البلاد قبل أكثر من 3 أعوام، حيث عبرت، الخميس الماضي، 191 رحلة دولية الأجواء الأفغانية، دفعت خلالها شركات الطيران مبلغ 700 دولار عن كل رحلة لصالح وزارة الطيران المدني التابعة لطالبان.جدير بالذكر أن إيرادات عبور الطائرات ليست ضخمة بالمقارنة مع احتياجات "طالبان"، لكنها في الوقت ذاته تشكل مصدرًا مهمًا للنظام، حيث قد تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويًا، إذا استمرت حركة الطيران بالمعدلات الحالية.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية في طهران ونصر الله في لبنان، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20240929/محمد-علي-الحسيني-توقع-اغتيال-نصر-الله-وطالبه-بكتابة-وصيته-فيديو-1093238535.html
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-إسرائيل-تخطط-لرد-قاس-على-إيران-ثم-التحرك-نحو-العراق-1093454889.html
أخبار أفغانستان اليوم
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1a/1049947138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72d32666ef782fb4c201923c02f35f7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان

"سماء بديلة" تحقق أرباحا كبيرة لحكومة طالبان... فما علاقة إسرائيل؟

12:31 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Australia's Department of Defencمطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 22 أغسطس 2021
مطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Australia's Department of Defenc
تابعنا عبر
حققت حكومة حركة طالبان في أفغانستان أرباحا كبيرة بعدما شهدت الأجواء الأفغانية نشاطًا غير مسبوق في حركة الطيران الدولي، لاضطرار الكثير من شركات الطيران العالمية لاستخدام الأجواء الأفغانية كحل بديل عن المرور بالأجواء الإيرانية، التي تشهد تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن انتعاش حركة الطيران بالأجواء الأفغانية جاءت نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وتوعد الأخيرة بالرد القاسي.
يشار إلى أنه منذ عودة حركة طالبان إلى اعتلاء السلطة في أفغانستان، فإنها تفرض قوانين متشددة، مما جعلها محور انتقادات دولية، إلا أن العديد من شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية البريطانية، والألمانية "لوفتهانزا"، وغيرها، لاستخدام الأجواء الأفغانية في ظل التطورات الأخيرة.
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
محمد علي الحسيني.. توقع اغتيال "نصر الله" وطالبه بكتابة وصيته.. فيديو
29 سبتمبر, 12:52 GMT
وأرجع المتحدث باسم موقع"FlightRadar24" المتخصص بتتبع حركة الطيران، إيان بيتشينيك، استخدام الشركات للمسار الأفغاني لكونه أكثر أمانا، مقارنة بالمسارات الأخرى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو موازنة بين المخاطر التي تفرضها النزاعات القائمة.
أسفر هذا التحول عن تسجيل الأجواء الأفغانية أعلى نسبة مرور للطائرات الدولية منذ سيطرة "طالبان" على البلاد قبل أكثر من 3 أعوام، حيث عبرت، الخميس الماضي، 191 رحلة دولية الأجواء الأفغانية، دفعت خلالها شركات الطيران مبلغ 700 دولار عن كل رحلة لصالح وزارة الطيران المدني التابعة لطالبان.
جدير بالذكر أن إيرادات عبور الطائرات ليست ضخمة بالمقارنة مع احتياجات "طالبان"، لكنها في الوقت ذاته تشكل مصدرًا مهمًا للنظام، حيث قد تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويًا، إذا استمرت حركة الطيران بالمعدلات الحالية.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
أمس, 08:53 GMT
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية في طهران ونصر الله في لبنان، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:26 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала