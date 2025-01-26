السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بفضل كأس العالم لسباق الـ"درونز"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250126/السعودية-تدخل-موسوعة-غينيس-بفضل-كأس-العالم-لسباق-الـدرونز-1097160858.html
السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بفضل كأس العالم لسباق الـ"درونز"
السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بفضل كأس العالم لسباق الـ"درونز"
سبوتنيك عربي
دخلت المملكة العربية السعودية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نظمت منافسات كأس العالم لسباق الـ"درونز"(الطائرات المسيرة). 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T04:56+0000
2025-01-26T04:56+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/17/1073913379_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58be61f06187fc11472879e5a4bcc1f3.jpg
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه "تم الإعلان خلال الحفل عن دخول نسخة الرياض من كأس العالم لسباق الدرونز موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر نسخة من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تجاوز عدد الدول الخمسين، كما أُجري سحب على جوائز قيّمة للزوار والحضور على هامش الحفل".واختُتمت، أمس السبت في العاصمة الرياض، منافسات كأس العالم لسباق الـ"درونز"، التي أقيمت برعاية "موسم الرياض" وبتنظيم مشترك من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد الدولي للرياضات الجوية، بمشاركة أكثر من 140 طيارًا من مختلف أنحاء العالم.وشهد اليوم الختامي تأهل 64 متسابقًا، حيث حصد اللاعب الكوري الجنوبي مينتشان كيم، المركز الأول ولقب كأس العالم لسباق الـ"درونز" في نسخته بالرياض، وجائزة قدرها 375 ألف ريال سعودي، وجاء الفرنسي كيليان روسو، في المركز الثاني، وحصل على جائزة قدرها 285 ألف ريال سعودي، بينما احتل الأمريكي خواكين إيبانيز، المركز الثالث وجائزة قدرها 185 ألف ريال سعودي.وفي وقت سابق، أوضح المشرف على نادي الـ"درونز" والروبوت بجامعة الملك سعود، الدكتور صالح الحجي، أن "استضافة المملكة لكأس العالم لسباق الدرونز 2025، تُعد خطوة هامة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي في مجال تقنيات الدرونز والابتكار"، وأشار إلى أن "هذا الحدث يعكس التزام المملكة بدعم التقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويفتح آفاقًا واعدة للشباب السعودي للمشاركة والمنافسة على المستوى العالمي".وبيّن الدكتور الحجي أن "نادي الدرونز والروبوت يعمل على تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال تصميم وبرمجة الطائرات المسيّرة، مع التركيز على تطوير قدراتهم في مجال الأمن السيبراني المرتبط بهذه التقنية، والذي يُعتبر جانبًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للدرونز".وأكد على "أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في خلق بيئة مُحفّزة للابتكار وتطوير التطبيقات العملية للدرونز في مختلف المجالات، مثل المراقبة البيئية والخدمات اللوجستية والزراعة الذكية والمسح الجيولوجي وغيرها من المجالات الحيوية".كما أعرب الدكتور الحجي عن تطلعه من خلال هذه البطولة إلى "تعزيز التبادل المعرفي مع الخبراء العالميين وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال"، مؤكدًا على "أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والتدريبية لتأهيل جيل قادر على قيادة مستقبل تقنيات الدرونز في المملكة".
https://sarabic.ae/20250125/السعودية-تكشف-تفاصيل-خطة-استثمارية-بقيمة-600-مليار-دولار-بين-المملكة-والولايات-المتحدة-1097150720.html
https://sarabic.ae/20240814/الدرونز-العسكرية-تصبح-سلاحا-أساسيا-بجميع-أفرع-الجيش-الصيني-1091715446.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/17/1073913379_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f62965dfa80f89af5edc482996f17447.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بفضل كأس العالم لسباق الـ"درونز"

04:56 GMT 26.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات واسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـ"آيدكس ونافدكس 2023"
 الجناح الإماراتي يعرض طائرات مسيرة وتقنيات واسلحة روبوتية في اليوم الـ 4 لـآيدكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
دخلت المملكة العربية السعودية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نظمت منافسات كأس العالم لسباق الـ"درونز"(الطائرات المسيرة).
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه "تم الإعلان خلال الحفل عن دخول نسخة الرياض من كأس العالم لسباق الدرونز موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر نسخة من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تجاوز عدد الدول الخمسين، كما أُجري سحب على جوائز قيّمة للزوار والحضور على هامش الحفل".
واختُتمت، أمس السبت في العاصمة الرياض، منافسات كأس العالم لسباق الـ"درونز"، التي أقيمت برعاية "موسم الرياض" وبتنظيم مشترك من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد الدولي للرياضات الجوية، بمشاركة أكثر من 140 طيارًا من مختلف أنحاء العالم.
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
السعودية تكشف تفاصيل خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة والولايات المتحدة
أمس, 14:57 GMT
وشهد اليوم الختامي تأهل 64 متسابقًا، حيث حصد اللاعب الكوري الجنوبي مينتشان كيم، المركز الأول ولقب كأس العالم لسباق الـ"درونز" في نسخته بالرياض، وجائزة قدرها 375 ألف ريال سعودي، وجاء الفرنسي كيليان روسو، في المركز الثاني، وحصل على جائزة قدرها 285 ألف ريال سعودي، بينما احتل الأمريكي خواكين إيبانيز، المركز الثالث وجائزة قدرها 185 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن كأس العالم لسباق الـ"درونز"، انطلق عام 2016، وتُعد استضافة المملكة لهذه النسخة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي وقت سابق، أوضح المشرف على نادي الـ"درونز" والروبوت بجامعة الملك سعود، الدكتور صالح الحجي، أن "استضافة المملكة لكأس العالم لسباق الدرونز 2025، تُعد خطوة هامة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي في مجال تقنيات الدرونز والابتكار"، وأشار إلى أن "هذا الحدث يعكس التزام المملكة بدعم التقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويفتح آفاقًا واعدة للشباب السعودي للمشاركة والمنافسة على المستوى العالمي".
طائرات حربية صينية شاركت في إيديكس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
الدرونز العسكرية تصبح سلاحا أساسيا بجميع أفرع الجيش الصيني
14 أغسطس 2024, 06:17 GMT
وبيّن الدكتور الحجي أن "نادي الدرونز والروبوت يعمل على تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال تصميم وبرمجة الطائرات المسيّرة، مع التركيز على تطوير قدراتهم في مجال الأمن السيبراني المرتبط بهذه التقنية، والذي يُعتبر جانبًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للدرونز".
وأكد على "أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في خلق بيئة مُحفّزة للابتكار وتطوير التطبيقات العملية للدرونز في مختلف المجالات، مثل المراقبة البيئية والخدمات اللوجستية والزراعة الذكية والمسح الجيولوجي وغيرها من المجالات الحيوية".
كما أعرب الدكتور الحجي عن تطلعه من خلال هذه البطولة إلى "تعزيز التبادل المعرفي مع الخبراء العالميين وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال"، مؤكدًا على "أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والتدريبية لتأهيل جيل قادر على قيادة مستقبل تقنيات الدرونز في المملكة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала