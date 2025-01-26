https://sarabic.ae/20250126/ضمن-مجالات-عدة-إيران-والسعودية-تؤكدان-تطوير-التعاون-في-مجال-الاتصالات-والأمن-السيبراني-1097182522.html

"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني

"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني

سبوتنيك عربي

شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلاده والمملكة العربية السعودية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T16:50+0000

2025-01-26T16:50+0000

2025-01-26T16:50+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشمي جاءت خلال لقائه بالسفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، والذي أكد خلاله على وجوب تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يشمل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أهمية "التعاون في مجال نقل البيانات بين إيران والسعودية ومنها إلى البحر المتوسط وأفريقيا، وكذلك نقل البيانات من المملكة إلى إيران ومن ثم إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والصين ومنطقة القوقاز".وناقش ستار هاشمي ملف التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني والمنصات والحوكمة الإلكترونية مع السفير السعودي لدى طهران.وأعلن الوزير الإيراني استعداد بلاده لمشاركة خبراتها التقنية وتبادل الوفود والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السعودية.ومن جانبه، أكد السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، مشيدا بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير هذا التعاون.ويشار إلى أنه في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقعا رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن علي رضا بيات التقى بوزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته إلى العاصمة الرياض، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وملفات موسم الحج والعمرة. وتناولت المناقشات الثنائية قضايا تنفيذ عمليات الحج والعمرة، والنقل الجوي والبري بين البلدين وكل الملفات الصحية الخاصة بالمشاعر المقدسة والقضايا الثقافية، فضلا عن ترتيبات سفر المعتمرين الإيرانيين.ويشار إلى منظمة الحج والزيارة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسم الحج للعام 2025 سيبدأ في شهر أيار/مايو 2025، بحصة تبلغ 87,550 حاجا إيرانيا. وأكدت المنظمة أن عملية التسجيل لهذه الرحلة تجري حاليا بناء على الأولويات المحددة لحاملي سندات الحج.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

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