"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نجاح ثاني عمليات تبادل الأسرى و"عراقيل إسرائيلية" تمنع عودة النازحين إلى شمال غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250126/ضمن-مجالات-عدة-إيران-والسعودية-تؤكدان-تطوير-التعاون-في-مجال-الاتصالات-والأمن-السيبراني-1097182522.html
"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني
"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلاده والمملكة العربية السعودية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T16:50+0000
2025-01-26T16:50+0000
العالم العربي
الأخبار
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشمي جاءت خلال لقائه بالسفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، والذي أكد خلاله على وجوب تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يشمل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أهمية "التعاون في مجال نقل البيانات بين إيران والسعودية ومنها إلى البحر المتوسط وأفريقيا، وكذلك نقل البيانات من المملكة إلى إيران ومن ثم إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والصين ومنطقة القوقاز".وناقش ستار هاشمي ملف التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني والمنصات والحوكمة الإلكترونية مع السفير السعودي لدى طهران.وأعلن الوزير الإيراني استعداد بلاده لمشاركة خبراتها التقنية وتبادل الوفود والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السعودية.ومن جانبه، أكد السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، مشيدا بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير هذا التعاون.ويشار إلى أنه في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقعا رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن علي رضا بيات التقى بوزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته إلى العاصمة الرياض، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وملفات موسم الحج والعمرة. وتناولت المناقشات الثنائية قضايا تنفيذ عمليات الحج والعمرة، والنقل الجوي والبري بين البلدين وكل الملفات الصحية الخاصة بالمشاعر المقدسة والقضايا الثقافية، فضلا عن ترتيبات سفر المعتمرين الإيرانيين.ويشار إلى منظمة الحج والزيارة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسم الحج للعام 2025 سيبدأ في شهر أيار/مايو 2025، بحصة تبلغ 87,550 حاجا إيرانيا. وأكدت المنظمة أن عملية التسجيل لهذه الرحلة تجري حاليا بناء على الأولويات المحددة لحاملي سندات الحج.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html
https://sarabic.ae/20250106/منع-هجرة-القوات-المتخصصة-مفاوضات-جديدة-بين-إيران-والسعودية-1096524801.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"ضمن مجالات عدة".. إيران والسعودية تؤكدان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والأمن السيبراني

16:50 GMT 26.01.2025
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشمي جاءت خلال لقائه بالسفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، والذي أكد خلاله على وجوب تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يشمل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزيرا الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
السعودية وإيران تكشفان عن أرقام إيجابية في الحج والعمرة وتعربان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية
19 نوفمبر 2024, 18:44 GMT
وأشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أهمية "التعاون في مجال نقل البيانات بين إيران والسعودية ومنها إلى البحر المتوسط وأفريقيا، وكذلك نقل البيانات من المملكة إلى إيران ومن ثم إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والصين ومنطقة القوقاز".
وناقش ستار هاشمي ملف التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني والمنصات والحوكمة الإلكترونية مع السفير السعودي لدى طهران.
وأعلن الوزير الإيراني استعداد بلاده لمشاركة خبراتها التقنية وتبادل الوفود والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السعودية.
ومن جانبه، أكد السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، مشيدا بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير هذا التعاون.
ويشار إلى أنه في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقعا رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن علي رضا بيات التقى بوزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته إلى العاصمة الرياض، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وملفات موسم الحج والعمرة. وتناولت المناقشات الثنائية قضايا تنفيذ عمليات الحج والعمرة، والنقل الجوي والبري بين البلدين وكل الملفات الصحية الخاصة بالمشاعر المقدسة والقضايا الثقافية، فضلا عن ترتيبات سفر المعتمرين الإيرانيين.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
"منع هجرة القوات المتخصصة"... مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية
6 يناير, 11:09 GMT
ويشار إلى منظمة الحج والزيارة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسم الحج للعام 2025 سيبدأ في شهر أيار/مايو 2025، بحصة تبلغ 87,550 حاجا إيرانيا. وأكدت المنظمة أن عملية التسجيل لهذه الرحلة تجري حاليا بناء على الأولويات المحددة لحاملي سندات الحج.
وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала