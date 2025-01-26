https://sarabic.ae/20250126/مونديال-جديد-في-قطر-مسؤول-يؤكد-أن-بلاده-ستنظم-نسخة-مميزة-1097163270.html
مونديال جديد في قطر... مسؤول يؤكد أن بلاده ستنظم نسخة مميزة
مونديال جديد في قطر... مسؤول يؤكد أن بلاده ستنظم نسخة مميزة
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) عن اختيار دولة قطر، لاستضافة بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف لعام 2025، بعد أن حاز الملف القطري على إشادة كبيرة. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T07:27+0000
2025-01-26T07:27+0000
2025-01-26T07:27+0000
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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أمس السبت، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، حددت الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، موعدا لإقامة البطولة في العاصمة الدوحة.من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد القطري للشطرنج محمد المضاحكة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين الدوليين.وأضاف المضاحكة أن "استضافة البطولة ستعزز تطور لعبة الشطرنج في قطر، وتوفر فرصة كبيرة للاعبي المنتخب القطري للاحتكاك مع أبرز مدارس الشطرنج العالمية، مما يساهم في رفع تصنيفهم الدولي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, منوعات, قطر, الأخبار
رياضة, منوعات, قطر, الأخبار
مونديال جديد في قطر... مسؤول يؤكد أن بلاده ستنظم نسخة مميزة
أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) عن اختيار دولة قطر، لاستضافة بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف لعام 2025، بعد أن حاز الملف القطري على إشادة كبيرة.
وذكرت
صحيفة "الشرق" القطرية، أمس السبت، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، حددت الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، موعدا لإقامة البطولة في العاصمة الدوحة.
من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد القطري للشطرنج محمد المضاحكة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين الدوليين.
كما أشار إلى حرص الاتحاد القطري على تقديم تنظيم مميز يعكس مكانة قطر كوجهة رياضية عالمية، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع الاتحاد الدولي للعبة، لضمان نجاح الحدث.
وأضاف المضاحكة أن "استضافة البطولة ستعزز تطور لعبة الشطرنج
في قطر، وتوفر فرصة كبيرة للاعبي المنتخب القطري للاحتكاك مع أبرز مدارس الشطرنج العالمية، مما يساهم في رفع تصنيفهم الدولي".