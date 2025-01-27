الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يكتسح الجونة برباعية.. فيديو
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
© AP Photo / Ahmed Gamil
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حقق نادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا ساحقا على منافسه، منتخب الجونة، في منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وانتهى اللقاء الكروي، الذي عُقد في استاد القاهرة الدولي، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد.
وأحرز الزمالك أول أهدافه في شباك الجونة، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، من خلال اللاعب، ناصر منسي، لكن في الدقيقة الـ37 تمكن الجونة من إحراز هدف التعادل، عبر اللاعب، أحمد حسام.
وفي الدقيقة الـ64 من عمر الشوط الثاني، أحرز مهاجم الزمالك، سيف الدين الجزيري، الهدف الثاني لفريقه، بعد أن حل بديلا لزميله، ناصر منسي.
كما أحرز الجزيري هدفا آخر للزمالك، في الوقت الإضافي للمباراة.
عبدالله يسجل وتحية خاصة من شلبي ✨#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/N81JVkFuZP— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 27, 2025
أما الهدف الثالث لنادي الزمالك، فقد أحرزه اللاعب، عبد الله السعيد، في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، بعد استغلاله خروج حارس مرمى الجونة من مرماه.
الزمالك يقسو على الجونة برباعية🏹🔥.. الفارس الأبيض يفوز على الجونة بنتيحة 4-1 للقلعة البيضاء في مباراة مثيرة من الجولة الـ10 من دوري نايل— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025
إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/eMNIp7Dhfs
وبنتيجة مباراة الزمالك والجونة، اليوم الاثنين، قإن اترتيب الحالي للدوري المصري الممتاز هو:
المراكز المتقدمة
المركز الأول) بيراميدز بـ21 نقطة
المركز الثاني) الزمالك بـ20 نقطة
المركز الثالث) النادي الأهلي بـ20 نقطة
المركز الرابع) سيراميكا كليوباترا بـ19 نقطة
المركز الخامس) المصري البورسعيدي بـ15 نقطة
المراكز المتوسطة
المركز الأول) البنك الأهلي بـ14 نقطة
المركز الثاني) زد إف سي بـ13 نقطة
المركز الثالث) بتروجيت بـ13 نقطة
المركز الرابع) الاتحاد السكندري بـ13 نقطة
المركز الخامس) الإسماعيلي بـ12 نقطة
المركز السادس) فاركو بـ12 نقطة
المركز السابع) طلائع الجيش بـ11 نقطة
المراكز الأخيرة
المركز الأول) حرس الحدود بـ9 نقاط
المركز الثاني) سموحة بـ8 نقاط
المركز الثالث) غزل المحلة بـ8 نقاط
المركز الرابع) إنبي بـ7 نقاط
المركز الخامس) مودرن سبورت بـ7 نقاط
المركز السادس) الجونة بـ6 نقاط
11 ديسمبر 2024, 09:29 GMT