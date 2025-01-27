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https://sarabic.ae/20250127/الدوري-المصري-الممتاز-الزمالك-يكتسح-الجونة-برباعية-فيديو-1097213664.html
الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يكتسح الجونة برباعية.. فيديو
الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يكتسح الجونة برباعية.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق نادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا ساحقا على منافسه، منتخب الجونة، في منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T16:57+0000
2025-01-27T16:57+0000
مجتمع
أخبار الزمالك اليوم
أهداف الزمالك اليوم
الدوري المصري الممتاز
رياضة
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وانتهى اللقاء الكروي، الذي عُقد في استاد القاهرة الدولي، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد.وأحرز الزمالك أول أهدافه في شباك الجونة، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، من خلال اللاعب، ناصر منسي، لكن في الدقيقة الـ37 تمكن الجونة من إحراز هدف التعادل، عبر اللاعب، أحمد حسام.وفي الدقيقة الـ64 من عمر الشوط الثاني، أحرز مهاجم الزمالك، سيف الدين الجزيري، الهدف الثاني لفريقه، بعد أن حل بديلا لزميله، ناصر منسي.كما أحرز الجزيري هدفا آخر للزمالك، في الوقت الإضافي للمباراة.أما الهدف الثالث لنادي الزمالك، فقد أحرزه اللاعب، عبد الله السعيد، في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، بعد استغلاله خروج حارس مرمى الجونة من مرماه.وبنتيجة مباراة الزمالك والجونة، اليوم الاثنين، قإن اترتيب الحالي للدوري المصري الممتاز هو: المراكز المتقدمةالمركز الأول) بيراميدز بـ21 نقطةالمركز الثاني) الزمالك بـ20 نقطةالمركز الثالث) النادي الأهلي بـ20 نقطةالمركز الرابع) سيراميكا كليوباترا بـ19 نقطةالمركز الخامس) المصري البورسعيدي بـ15 نقطةالمراكز المتوسطة المركز الأول) البنك الأهلي بـ14 نقطةالمركز الثاني) زد إف سي بـ13 نقطة المركز الثالث) بتروجيت بـ13 نقطةالمركز الرابع) الاتحاد السكندري بـ13 نقطةالمركز الخامس) الإسماعيلي بـ12 نقطة المركز السادس) فاركو بـ12 نقطةالمركز السابع) طلائع الجيش بـ11 نقطة المراكز الأخيرة المركز الأول) حرس الحدود بـ9 نقاط المركز الثاني) سموحة بـ8 نقاط المركز الثالث) غزل المحلة بـ8 نقاط المركز الرابع) إنبي بـ7 نقاط المركز الخامس) مودرن سبورت بـ7 نقاط المركز السادس) الجونة بـ6 نقاط
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أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, الدوري المصري الممتاز, رياضة
أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, الدوري المصري الممتاز, رياضة

الدوري المصري الممتاز.. الزمالك يكتسح الجونة برباعية.. فيديو

16:57 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبر
حقق نادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا ساحقا على منافسه، منتخب الجونة، في منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وانتهى اللقاء الكروي، الذي عُقد في استاد القاهرة الدولي، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد.
وأحرز الزمالك أول أهدافه في شباك الجونة، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، من خلال اللاعب، ناصر منسي، لكن في الدقيقة الـ37 تمكن الجونة من إحراز هدف التعادل، عبر اللاعب، أحمد حسام.
وفي الدقيقة الـ64 من عمر الشوط الثاني، أحرز مهاجم الزمالك، سيف الدين الجزيري، الهدف الثاني لفريقه، بعد أن حل بديلا لزميله، ناصر منسي.
كما أحرز الجزيري هدفا آخر للزمالك، في الوقت الإضافي للمباراة.
أما الهدف الثالث لنادي الزمالك، فقد أحرزه اللاعب، عبد الله السعيد، في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، بعد استغلاله خروج حارس مرمى الجونة من مرماه.
وبنتيجة مباراة الزمالك والجونة، اليوم الاثنين، قإن اترتيب الحالي للدوري المصري الممتاز هو:
المراكز المتقدمة
المركز الأول) بيراميدز بـ21 نقطة
المركز الثاني) الزمالك بـ20 نقطة
المركز الثالث) النادي الأهلي بـ20 نقطة
المركز الرابع) سيراميكا كليوباترا بـ19 نقطة
المركز الخامس) المصري البورسعيدي بـ15 نقطة
المراكز المتوسطة
المركز الأول) البنك الأهلي بـ14 نقطة
المركز الثاني) زد إف سي بـ13 نقطة
المركز الثالث) بتروجيت بـ13 نقطة
المركز الرابع) الاتحاد السكندري بـ13 نقطة
المركز الخامس) الإسماعيلي بـ12 نقطة
المركز السادس) فاركو بـ12 نقطة
المركز السابع) طلائع الجيش بـ11 نقطة
المراكز الأخيرة
المركز الأول) حرس الحدود بـ9 نقاط
المركز الثاني) سموحة بـ8 نقاط
المركز الثالث) غزل المحلة بـ8 نقاط
المركز الرابع) إنبي بـ7 نقاط
المركز الخامس) مودرن سبورت بـ7 نقاط
المركز السادس) الجونة بـ6 نقاط
نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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