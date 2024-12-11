https://sarabic.ae/20241211/بعد-رحيل-غوميز-6-أسماء-مرشحة-لتدريب-الزمالك-المصري-1095684520.html
بعد رحيل غوميز... 6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك المصري
بعد رحيل غوميز... 6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك المصري
سبوتنيك عربي
ترك البرتغالي جوزيه غوميز، منصبه كمدير فني لنادي الزمالك المصري بعد فترة قصيرة، حقق خلالها عدة إنجازات أبرزها بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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جاء قرار غوميز بترك الزمالك، للانتقال مع جهازه الفني، إلى نادي الفتح السعودي، في تجربة جديدة.ونتيجة لذلك، بدأ الزمالك المصري البحث عن مدرب يخلف غوميز، وتم طرح أسماء عديدة لتولي هذه المهم ومنهم 6 أسماء هم الأبرز:معتمد جماليمتلك خبرة سابقة مع الزمالك، وقد قاد الفريق مؤقتا ونجح في الوصول إلى نهائي كأس مصر، وتشير تقارير إلى أنه قد يصبح خيارا منطقيا بسبب معرفته الكبيرة باللاعبين.محمد حلمييمتلك خبرة طويلة في التدريب وسبق له قيادة الزمالك ويتميز بشخصية صارمة، إضافة إلى أنه عمل مؤخرًا رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي، وهو ما يجعله من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بالزمالك.مؤمن سليمانقاد الزمالك سابقًا لتحقيق لقب كأس مصر والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وله تاريخ من الإنجازات مع فرق أخرى ربما ترجح كفته لتولي المهمة.أحمد عيد عبد الملكتشير تقارير إلى أنه قد يمثل اختيارا مؤقتا يحظى بدعم بعض اللاعبين والإدارة، فرغم خبرته المحدودة، إلا أنه قاد غزل المحلة لدوري الدرجة الممتازة.باتريس كارتيرونهو مدرب فرنسي تولى تدريب الزمالك في السابق يتمتع بسجل إنجازات أبرزها الفوز بالدوري المصري وكأس السوبر الأفريقي.جوزيه بيسيروهو مدرب برتغالي ذو خبرة واسعة في أفريقيا خاصة أنه تولى مسبقا تدريب الأهلي المصري ومنتخب نيجيريا، وقد ذلك من ضمن الأشياء التي يتم اختياره بناء عليها.وتشير تقارير إلى أن تلك الخيارات المتعددة تجعل إدارة الزمالك تسعى لاختيار الأفضل للفريق حتى تعزز استقراره وتساهم في منحه دفعة إلى الأمام في مسيرته المقبلة.
https://sarabic.ae/20241006/هل-تعاقد-الزمالك-مع-الجزائري-سفيان-فيغولي؟-1093484824.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم
رياضة, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم
بعد رحيل غوميز... 6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك المصري
ترك البرتغالي جوزيه غوميز، منصبه كمدير فني لنادي الزمالك المصري بعد فترة قصيرة، حقق خلالها عدة إنجازات أبرزها بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.
جاء قرار غوميز بترك الزمالك
، للانتقال مع جهازه الفني، إلى نادي الفتح السعودي، في تجربة جديدة.
ونتيجة لذلك، بدأ الزمالك المصري البحث عن مدرب يخلف غوميز، وتم طرح أسماء عديدة لتولي هذه المهم ومنهم 6 أسماء هم الأبرز:
يمتلك خبرة سابقة مع الزمالك، وقد قاد الفريق مؤقتا ونجح في الوصول إلى نهائي كأس مصر، وتشير تقارير إلى أنه قد يصبح خيارا منطقيا بسبب معرفته الكبيرة باللاعبين
.
يمتلك خبرة طويلة في التدريب وسبق له قيادة الزمالك ويتميز بشخصية صارمة، إضافة إلى أنه عمل مؤخرًا رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي، وهو ما يجعله من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بالزمالك.
قاد الزمالك سابقًا لتحقيق لقب كأس مصر والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وله تاريخ من الإنجازات مع فرق أخرى ربما ترجح كفته لتولي المهمة.
تشير تقارير إلى أنه قد يمثل اختيارا مؤقتا يحظى بدعم بعض اللاعبين والإدارة، فرغم خبرته المحدودة، إلا أنه قاد غزل المحلة لدوري الدرجة الممتازة.
هو مدرب فرنسي تولى تدريب الزمالك في السابق يتمتع بسجل إنجازات أبرزها الفوز بالدوري المصري وكأس السوبر الأفريقي
.
هو مدرب برتغالي ذو خبرة واسعة في أفريقيا خاصة أنه تولى مسبقا تدريب الأهلي
المصري ومنتخب نيجيريا، وقد ذلك من ضمن الأشياء التي يتم اختياره بناء عليها.
وتشير تقارير إلى أن تلك الخيارات المتعددة تجعل إدارة الزمالك تسعى لاختيار الأفضل للفريق حتى تعزز استقراره وتساهم في منحه دفعة إلى الأمام في مسيرته المقبلة.