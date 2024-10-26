https://sarabic.ae/20241026/أول-رد-فعل-من-الزمالك-بعد-عقوبات-الاتحاد-الأفريقي-ضد-القلعة-البيضاء-1094194141.html

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبات الاتحاد الأفريقي ضد القلعة البيضاء

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبات الاتحاد الأفريقي ضد القلعة البيضاء

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن نادي الزمالك المصري يجهز للقيام لأول رد فعل على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بشأن السوبر الأفريقي. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T18:36+0000

2024-10-26T18:36+0000

2024-10-26T18:36+0000

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وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم السبت، أن مسؤولي نادى الزمالك يستعدون للتظلم على العقوبات التي وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الفريق وثنائي الفريق محمود شيكابالا وناصر منسي.وأوضحت الصحيفة أن تلك العقوبات تأتي على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، التي أقيمت فى السعودية، ونجح الزمالك بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الزمالك المصري ينتظر خطابًا رسميًا من "الكاف" بشأن تلك العقوبات حتى يتم تقديم تظلم رسمى إليه، بهدف إعادة النظر في العقوبات المفروضة وتخفيفها أو رفعها، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء تجد مبالغة فى تلك العقوبات.وأكدت الصحيفة أن عقوبات "كاف" على الزمالك تمثلت في تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب، فضلا عن تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حالة تكرار الأحداث، مع إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا، وكذلك إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب نفسه.وكان نادي الزمالك المصري قد تمكن من هزيمة "غريمه اللدود" الأهلي، في اللقاء الكروي المنتظر بينهما، مساء الجمعة، والذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض.وحققت "القلعة البيضاء" الفوز على "الشياطين الحُمر"، في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وذلك بعدما أحرز الزمالك هدف التعادل المفاجئ في الشوط الثاني.

https://sarabic.ae/20241024/ماذا-يحدث-حال-انتهاء-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالتعادل-في-نهائي-السوبر-المصري؟-1094111294.html

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