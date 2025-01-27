https://sarabic.ae/20250127/وصلت-لـ39-مليون-شخص-تفاصيل-رسالة-الرئيس-الكولومبي-لترامب-1097220518.html

وصلت لـ39 مليون شخص.. تفاصيل رسالة الرئيس الكولومبي لترامب

وصلت لـ39 مليون شخص.. تفاصيل رسالة الرئيس الكولومبي لترامب

سبوتنيك عربي

وجه رئيس كولومبيا غوستافو بيترو رسالة قاسية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض عقوبات ورسوم جمركية على بوغوتا تصل نسبتها إلى 25 في المئة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T21:45+0000

2025-01-27T21:45+0000

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جاء رسالة بترو، التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع "إكس" مليئة بالإشارات التاريخية والانتقادات الحادة لترامب وسياسته تجاه كولومبيا.وبعد ساعات من نشرها تجاوز عدد من وصلت إلىهم الرسالة 39 مليون شخص، خاصة بعدما أكد بترو أنه سيقاوم الغطرسة الأمريكية مهما كان الثمن.وجاءت تلك الرسالة بعدما حاولت واشنطن ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى كولومبيا على متن طائرة عسكرية وهم مقيدين بالسلاسل، وهو ما رفضته بوغوتا، التي أرسلت طائرة الرئيس لنقلهم بصورة مشرفة.وفي رسالته وصف بترو الولايات المتحدة بأنها مملة وأنه لا يريد السفر إليها باستثناء بعض أحياء واشنطن التي يوجد بها ذوي البشرة السوداء.وأثنى الرئيس الكولومبي بعض الأسماء المعروفة عبر التاريخ الأمريكي وذكر ترامب بالقيادات العمالية الذين تم قتلهم على الكراسي الكهربائية، مؤكدا أن هناك فاشيون في الولايات المتحدة الأمريكية.كما أوضح أن جشع ترامب يكاد يقضي على الجنس البشري، مشيرا إلى أنه يعتبر الكولومبيين من عرق أدنى، على خلاف الواقع.وأردف: "لا نريد أشخاص يتم استعبادهم وإنما نريد عشاقا للحرية وإن لم أتمكن من تحقيق حريتي سأتوجه إلى أماكن أخرى"، مضيفا: "كولومبيا هي قلب العالم".وتابع: "سأعيش في شعبي الذي هو أقدم منك حتى لو قتلتني.. لن أمد يدي لمصافحة تجارة العبيد وإنما أصافح الأحرار الذين يمثلون أمريكا والذين يمكن أن ننحني أمامهم"، مضيفا: "أسقطني أيها الرئيس، وسترد عليك الأمريكتان والإنسانية".كما هاجم بترو، ما فعله الأمريكيون عبر تاريخهم وأشار إلى نماذج الأحرار الذين وقفوا في وجه واشنطن وأبرزهم القائد الفنزويلي سيمون بوليفار، متعهدا باستعادة حقوق الشعوب اللاتينية.ووصف رئيس كولومبيا، ترامب بـ"الرئيس المهاجر"، مشيرا إلى أن جد ترامب لم يعرف ما هي كرامة أمريكا.وأضاف: "نحن بناة الحياة والحرية والإنسانية وحصاركم لن يخيفنا"، وسنرد على رسومكم الجمركية بالشيء نفسه".ويمثل التوتر بين كولومبيا والولايات المتحدة تحولا كبيرا في علاقتهما الطويلة الأمد، والتي كانت وثيقة بسبب التجارة والتعاون الأمني ​​ومكافحة الاتجار بالمخدرات، ومع فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية والعقوبات، تواجه كولومبيا الآن تحدي الموازنة بين سيادتها وموقفها من حقوق الإنسان والأبعاد الاقتصادية لعلاقتها بالولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250127/ترامب-يشعل-حربا-اقتصادية-بعد-فرض-عقوبات-على-كولومبيا-بسبب-رحلات-المهاجرين-1097187131.html

https://sarabic.ae/20250127/البيت-الأبيض-يعلن-موافقة-كولومبيا-على-ترحيل-المهاجرين-غير-النظاميين-من-الولايات-المتحدة--1097187856.html

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