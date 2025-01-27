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احتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم في صور
احتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم في صور
سبوتنيك عربي
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة لاحتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

احتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم في صور

12:12 GMT 27.01.2025
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جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة لاحتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم.
© AP Photo / Juan Karita

شاب يرتدي قناعا خلال مشاركته في احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في لاباز، بوليفيا.

شاب يرتدي قناعا خلال مشاركته في احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Juan Karita

شاب يرتدي قناعا خلال مشاركته في احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في لاباز، بوليفيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

زوجان يرقصان التانغو خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تصادف عام الثعبان، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

زوجان يرقصان التانغو خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تصادف عام الثعبان، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

زوجان يرقصان التانغو خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تصادف عام الثعبان، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Getty Images / NurPhoto/Gerardo Vieyra

فرقة تؤدي رقصة التنين في المركز الوطني للفنون في مدينة مكسيكو في المكسيك، للاحتفال بالعام الصيني الجديد لثعبان الخشب 2025.

فرقة تؤدي رقصة التنين في المركز الوطني للفنون في مدينة مكسيكو في المكسيك، للاحتفال بالعام الصيني الجديد لثعبان الخشب 2025. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / NurPhoto/Gerardo Vieyra

فرقة تؤدي رقصة التنين في المركز الوطني للفنون في مدينة مكسيكو في المكسيك، للاحتفال بالعام الصيني الجديد لثعبان الخشب 2025.

© AP Photo / Thein Zaw

السكان في الصين يشترون الوجبات الخفيفة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة للثعبان في الحي الصيني في يانغون، ميانمار.

السكان في الصين يشترون الوجبات الخفيفة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة للثعبان في الحي الصيني في يانغون، ميانمار. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Thein Zaw

السكان في الصين يشترون الوجبات الخفيفة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة للثعبان في الحي الصيني في يانغون، ميانمار.

© Getty Images / NurPhoto/Ryan Suherlan

أحد المصلين يقوم بتنظيف تمثال أحد الآلهة في معبد "دارما رامسي" في باندونغ في إندونيسيا، للترحيب بالعام الصيني الجديد.

أحد المصلين يقوم بتنظيف تمثال أحد الآلهة في معبد &quot;دارما رامسي&quot; في باندونغ في إندونيسيا، للترحيب بالعام الصيني الجديد. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / NurPhoto/Ryan Suherlan

أحد المصلين يقوم بتنظيف تمثال أحد الآلهة في معبد "دارما رامسي" في باندونغ في إندونيسيا، للترحيب بالعام الصيني الجديد.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، في الحديقة النباتية لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود"، روسيا.

صورة لفعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، في الحديقة النباتية لجامعة موسكو الحكومية &quot;أبتيكارسكي أوغورود&quot;، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، في الحديقة النباتية لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود"، روسيا.

© AP Photo / Sunday Alamba

سكان محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويقرعون الطبول خلال حفل مهرجان الربيع، ومهرجان الطعام في رأس السنة الجديدة في لاغوس، نيجيريا.

سكان محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويقرعون الطبول خلال حفل مهرجان الربيع، ومهرجان الطعام في رأس السنة الجديدة في لاغوس، نيجيريا. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Sunday Alamba

سكان محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويقرعون الطبول خلال حفل مهرجان الربيع، ومهرجان الطعام في رأس السنة الجديدة في لاغوس، نيجيريا.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Ruidong

صورة للألعاب النارية في السماء فوق ساحة مبنى بلدية تورنتو للترحيب بمهرجان الربيع، والسنة الصينية الجديدة، كندا.

صورة للألعاب النارية في السماء فوق ساحة مبنى بلدية تورنتو للترحيب بمهرجان الربيع، والسنة الصينية الجديدة، كندا. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Ruidong

صورة للألعاب النارية في السماء فوق ساحة مبنى بلدية تورنتو للترحيب بمهرجان الربيع، والسنة الصينية الجديدة، كندا.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Peerapon Boonyakiat

نساء يضعن الزينة خلال مهرجان رأس السنة القمرية الصينية، في متجر في الحي الصيني قبل حلول رأس السنة القمرية الصينية في بانكوك.

نساء يضعن الزينة خلال مهرجان رأس السنة القمرية الصينية، في متجر في الحي الصيني قبل حلول رأس السنة القمرية الصينية في بانكوك. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Peerapon Boonyakiat

نساء يضعن الزينة خلال مهرجان رأس السنة القمرية الصينية، في متجر في الحي الصيني قبل حلول رأس السنة القمرية الصينية في بانكوك.

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