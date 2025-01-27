احتفالات السنة القمرية الجديدة حول العالم في صور

شاب يرتدي قناعا خلال مشاركته في احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في لاباز، بوليفيا.
شاب يرتدي قناعا خلال مشاركته في احتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة في لاباز، بوليفيا.
زوجان يرقصان التانغو خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تصادف عام الثعبان، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
زوجان يرقصان التانغو خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تصادف عام الثعبان، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
فرقة تؤدي رقصة التنين في المركز الوطني للفنون في مدينة مكسيكو في المكسيك، للاحتفال بالعام الصيني الجديد لثعبان الخشب 2025.
فرقة تؤدي رقصة التنين في المركز الوطني للفنون في مدينة مكسيكو في المكسيك، للاحتفال بالعام الصيني الجديد لثعبان الخشب 2025.
السكان في الصين يشترون الوجبات الخفيفة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة للثعبان في الحي الصيني في يانغون، ميانمار.
السكان في الصين يشترون الوجبات الخفيفة بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة للثعبان في الحي الصيني في يانغون، ميانمار.
أحد المصلين يقوم بتنظيف تمثال أحد الآلهة في معبد "دارما رامسي" في باندونغ في إندونيسيا، للترحيب بالعام الصيني الجديد.
أحد المصلين يقوم بتنظيف تمثال أحد الآلهة في معبد "دارما رامسي" في باندونغ في إندونيسيا، للترحيب بالعام الصيني الجديد.
صورة لفعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، في الحديقة النباتية لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود"، روسيا.
صورة لفعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، في الحديقة النباتية لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود"، روسيا.
سكان محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويقرعون الطبول خلال حفل مهرجان الربيع، ومهرجان الطعام في رأس السنة الجديدة في لاغوس، نيجيريا.
سكان محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويقرعون الطبول خلال حفل مهرجان الربيع، ومهرجان الطعام في رأس السنة الجديدة في لاغوس، نيجيريا.
صورة للألعاب النارية في السماء فوق ساحة مبنى بلدية تورنتو للترحيب بمهرجان الربيع، والسنة الصينية الجديدة، كندا.
صورة للألعاب النارية في السماء فوق ساحة مبنى بلدية تورنتو للترحيب بمهرجان الربيع، والسنة الصينية الجديدة، كندا.
نساء يضعن الزينة خلال مهرجان رأس السنة القمرية الصينية، في متجر في الحي الصيني قبل حلول رأس السنة القمرية الصينية في بانكوك.
نساء يضعن الزينة خلال مهرجان رأس السنة القمرية الصينية، في متجر في الحي الصيني قبل حلول رأس السنة القمرية الصينية في بانكوك.