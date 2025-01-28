https://sarabic.ae/20250128/إسرائيل-تكشف-عن-إجراءات-عاجلة-لحماية-قواتها-في-جبل-الشيخ-جنوبي-سوريا-فيديو-1097240467.html
إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو
إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ أعمال بنية تحتية في جبل الشيخ السوري بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T12:27+0000
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القدس - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فإن الجيش "ينفذ هذه الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وأنها تأتي في إطار المجهود اللوجستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية القاسية في هذه المنطقة".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "أقام بنية تحتية وعتاد يمكنه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبان مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وأجهزة تسخين المياه".وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه "جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزود بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الطعام الساخن للجنود".كما جرى "توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، وخاصة العتاد الخاص بالثلوج، وبضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية"، حسب البيان.وتأتي هذه الاستعدادات للجيش الإسرائيلي لمواصلة احتلاله الأراضي السورية التي توغل فيها، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب سقوط حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-مطارا-عسكريا-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا--1097140331.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ أعمال بنية تحتية في جبل الشيخ السوري بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء.
القدس - سبوتنيك
. وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فإن الجيش "ينفذ هذه الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وأنها تأتي في إطار المجهود اللوجستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية القاسية في هذه المنطقة".
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي
أنه "أقام بنية تحتية وعتاد يمكنه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبان مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وأجهزة تسخين المياه".
وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه "جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزود بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الطعام الساخن للجنود".
كما جرى "توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، وخاصة العتاد الخاص بالثلوج، وبضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية"، حسب البيان.
وتأتي هذه الاستعدادات للجيش الإسرائيلي لمواصلة احتلاله الأراضي السورية
التي توغل فيها، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب سقوط حكومة الأسد.