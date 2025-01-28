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إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو
إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ أعمال بنية تحتية في جبل الشيخ السوري بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T12:27+0000
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القدس - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فإن الجيش "ينفذ هذه الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وأنها تأتي في إطار المجهود اللوجستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية القاسية في هذه المنطقة".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "أقام بنية تحتية وعتاد يمكنه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبان مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وأجهزة تسخين المياه".وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه "جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزود بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الطعام الساخن للجنود".كما جرى "توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، وخاصة العتاد الخاص بالثلوج، وبضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية"، حسب البيان.وتأتي هذه الاستعدادات للجيش الإسرائيلي لمواصلة احتلاله الأراضي السورية التي توغل فيها، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب سقوط حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-مطارا-عسكريا-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا--1097140331.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

إسرائيل تكشف عن إجراءات عاجلة لحماية قواتها في جبل الشيخ جنوبي سوريا... فيديو

12:27 GMT 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات إسرائيلية في سوريا
قوات إسرائيلية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ أعمال بنية تحتية في جبل الشيخ السوري بهدف تزويد القوات المقاتلة بأفضل المعدات لمواجهة فصل الشتاء.
القدس - سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فإن الجيش "ينفذ هذه الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وأنها تأتي في إطار المجهود اللوجستي بتزويد معدات لمكوث القوات في ظروف أحوال جوية عاصفة، وملائمة للأحوال الجوية القاسية في هذه المنطقة".
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
الجيش الإسرائيلي ينشئ مطارا عسكريا في القنيطرة جنوبي سوريا
25 يناير, 12:21 GMT
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "أقام بنية تحتية وعتاد يمكنه الصمود في الأحوال الجوية المختلفة، وبينها مبان مؤقتة ذات طبقة عازلة أخرى من البرد، ووسائل تدفئة، ومولدات كهرباء، وأجهزة تسخين المياه".
وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أنه "جرى تزويد مبنى طبي مميز لمعالجة إصابات جراء البرد ومزود بمعدات طبية ملائمة، ومطابخ وغرفة طعام تسمح بتزويد الطعام الساخن للجنود".
كما جرى "توزيع آلاف المستلزمات الشخصية الشتوية على الجنود، وخاصة العتاد الخاص بالثلوج، وبضمنها أكياس تدفئة ومعاطف مضادة للعواصف وأحذية شتوية"، حسب البيان.
وتأتي هذه الاستعدادات للجيش الإسرائيلي لمواصلة احتلاله الأراضي السورية التي توغل فيها، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب سقوط حكومة الأسد.
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