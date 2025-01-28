https://sarabic.ae/20250128/إعلام-الجيش-الأمريكي-نقل-صواريخ-باتريوت-من-إسرائيل-لتسليمها-إلى-أوكرانيا-1097253811.html

إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا

إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة نقلت العشرات من صواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من إسرائيل إلى بولندا، تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T20:41+0000

2025-01-28T20:41+0000

2025-01-28T20:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في المقال المنشور عن ثلاثة مصادر أن "الجيش الأمريكي نقل نحو 90 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت من مخازن في إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع، من أجل تسليمها إلى أوكرانيا".وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل أخطرت روسيا مسبقًا بهذا التحرك، مبررة إياه بأنه "مجرد إعادة لصواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة" وليس تزويدًا لكييف بها.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، من طرازي "باتريوت"، و"ناسامز"، كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة، قبل عودة دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات، إلى الكرسي الرئاسي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب

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