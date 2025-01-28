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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250128/إعلام-الجيش-الأمريكي-نقل-صواريخ-باتريوت-من-إسرائيل-لتسليمها-إلى-أوكرانيا-1097253811.html
إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا
إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة نقلت العشرات من صواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من إسرائيل إلى بولندا، تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T20:41+0000
2025-01-28T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وجاء في المقال المنشور عن ثلاثة مصادر أن "الجيش الأمريكي نقل نحو 90 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت من مخازن في إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع، من أجل تسليمها إلى أوكرانيا".وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل أخطرت روسيا مسبقًا بهذا التحرك، مبررة إياه بأنه "مجرد إعادة لصواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة" وليس تزويدًا لكييف بها.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، من طرازي "باتريوت"، و"ناسامز"، كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة، قبل عودة دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات، إلى الكرسي الرئاسي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب
https://sarabic.ae/20250125/-مبيعات-الأسلحة-الأمريكية-تسجل-رقما-قياسيا-بسبب-أوكرانيا-والاستعداد-لصراعات-كبيرة-1097126899.html
https://sarabic.ae/20250124/واشنطن-توقف-المساعدات-الخارجية-الأمريكية-لمدة-90-يوما-بما-في-ذلك-البرامج-الموجهة-لأوكرانيا--1097125766.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانيا

20:41 GMT 28.01.2025
© AP Photo / IDF / AFPمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باتريوت"
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / IDF / AFP
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة نقلت العشرات من صواريخ منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من إسرائيل إلى بولندا، تمهيدًا لتسليمها إلى أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور عن ثلاثة مصادر أن "الجيش الأمريكي نقل نحو 90 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت من مخازن في إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع، من أجل تسليمها إلى أوكرانيا".

وأوضح المقال أن أوكرانيا طلبت من أمريكا وإسرائيل، في أبريل/ نيسان الماضي، إعادة صواريخ "باتريوت" كانت أخرجتها إسرائيل من الخدمة لديها إلى الولايات المتحدة لتجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

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وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل أخطرت روسيا مسبقًا بهذا التحرك، مبررة إياه بأنه "مجرد إعادة لصواريخ باتريوت إلى الولايات المتحدة" وليس تزويدًا لكييف بها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، من طرازي "باتريوت"، و"ناسامز"، كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة، قبل عودة دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات، إلى الكرسي الرئاسي.
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وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامب
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