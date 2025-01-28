https://sarabic.ae/20250128/بالون-طائر-يحمل-24-سائحا-يهبط-اضطراريا-بمنطقة-جبلية-في-مصر-1097248560.html

بالون طائر يحمل 24 سائحا يهبط اضطراريا بمنطقة جبلية في مصر

بالون طائر يحمل 24 سائحا يهبط اضطراريا بمنطقة جبلية في مصر

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن إحدى رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر السياحية الواقعة جنوبي مصر، تقل عددا من السياح قد تعرضت إلى مشكلة طارئة أدت... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T16:37+0000

2025-01-28T16:37+0000

2025-01-28T16:37+0000

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ونشرت وزارة الطيران المدني في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، تعرضت إحدى رحلات شركة "دريم للبالون" لهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرنة غرب نهر النيل، نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران.وأكد البيان المصري أنه كان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وتم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات، في وقت تم تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بسلطة الطيران المدني المصرية.وتم التنسيق أيضا مع كل من شركة البالو، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، فضلا عن محافظة الأقصر ومركز البحث والإنقاذ والجهات المعنية الأخرى.ويأتي هذا في وقت تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب في البالون الطائر، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إجلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.ويشار إلى أن رحلات البالون قد تتعرض إلى مشكلات متعلقة بالمناخ أو الرياح باعتباره أمر شائع عالميا، وذلك في وقت تتدخل وزارة الطيران المدني المصرية في بعض الأحيان لإلغاء رحلات البالون في حالات سوء الأحوال الجوية لحماية السياح والمواطنين.يُذكر أن مدينة الأقصر تتفرّد بين المدن المصرية بسياحة البالون التي صارت نمطًا سياحيًّا يجذب مئات السياح في كل يوم، وتنطلق ما بين 15 وحتى 25 رحلة طيران في سمائها يوميًّا؛ حيث يستمتع السياح برؤية معابد الفراعنة ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.واكتسبت رحلات البالون – المنطاد - فوق معابد الفراعنة، في غرب الأقصر، شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان دولي للبالون في المدينة، التي باتت تشتهر بهذا النمط من السياحة، وباتت محل أنظار عشاق البالون في العالم؛ حيث استضافت المدينة مهرجانًا دوليًّا للبالون الطائر، بمشاركة 41 طيارًا من تسع دول أوروبية.

https://sarabic.ae/20250108/زاهي-حواس-لـسبوتنيك-اكتشاف-الأقصر-بمثابة-تغيير-للتاريخ-بشأن-رواية-مقتل-حتشبسوت--1096594112.html

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