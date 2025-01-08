زاهي حواس لـ"سبوتنيك": اكتشاف الأقصر بمثابة تغيير للتاريخ بشأن رواية مقتل حتشبسوت
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquitiesكشف أثري جديد بالأقصر
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
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قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار المصري الأسبق، إن الكشف الأثري الجديد بالأقصر يفتح أفقًا جديدًا لفهم تاريخ الأسرة المصرية السابعة عشرة ودورها المحوري في محاربة أعداء مصر، وعلى رأسهم الهكسوس.
وأضاف حواس في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاكتشاف تضمن العثور على 1500 حجر مزخرف بمناظر فنية ذات أهمية استثنائية، تعكس الحياة الدينية والاجتماعية في عصر الدولة الحديثة.
6 يناير, 11:06 GMT
وأوضح أن الملك تحتمس الثالث رمم معبد الملكة حتشبسوت بعد وفاتها، ولم يدمر آثارها كما قالت بعض الكتب، في حين أنه لا يوجد أي دليل على أنه هو من قتلها أو دمر آثارها، وما اكتشفناه ينفي كل ما كتب عن قتل تحتمس للملكة حتشبسوت، ويعد هذا الاكتشاف بمثابة تغيير للتاريخ.
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquitiesكشف أثري جديد بالأقصر
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© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
وأشار إلى أن الكشف الجديد يبرز دور الملك تحتمس الثاني في ترميم معبد الوادي، وهو دليل جديد على الاهتمام الملكي بتعزيز المعابد وحمايتها.
وفق حواس فإن فريق العمل نجح في استخراج رؤوس سهام من داخل المقابر المكتشفة، وهي أسلحة استخدمتها الأسرة السابعة عشرة في مواجهة الهكسوس والأعداء الذين حاولوا احتلال مصر.
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquitiesكشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
وعثرت البعثة على عدد من أبيار الدفن من عصر الأسرة السابعة عشرة (1580 – 1550 قبل الميلاد) المنحوتة في الصخر والتي تعود لعصر الأسرة السابعة عشرة وعثر بداخلها على عدد من التوابيت الخشبية بالهيئة الإنسانية.
وتعرف بالتوابيت الريشية وهي المميزة لعصر الأسرة السابعة عشرة ومن أهم تلك التوابيت تابوت لطفل صغير مغلق وموثق بالحبال والتي لا تزال على هيئتها منذ دفنها قبل 3600 سنة.
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquitiesكشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
كما عثرت على حصير ملفوف مازال بهيئته المكتشف عليه وتعد البعثة حالياً برنامج خاص لترميمة ونقله للعرض بمتحف الحضارة، حيث قامت البعثة المصرية بنقل واحد من أهم مكتشفاتها.
ويتمثل هذا الكشف في سرير من الخشب والحصير المجدول إلى متحف الحضارة في موسم الحفائر الماضي 2023 -2024 والذي يعود إلى تلك الفترة وكان يخص أحد حراس الجبانة حيث عثر عليه في حجرة صغيرة مخصصة لإعاشة حرس الجبانة.
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquitiesكشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
1/1
© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities
كشف أثري جديد بالأقصر
وكشفت البعثة عن مقبرة المشرف على قصر الملكة تتي شيري جدة الملك أحمس محرر مصر من الهكسوس وأم والده الملك سقن نرع أول ملك شهيد في حرب الكفاح والتحرير من أهم الإكتشافات الأثرية التي تلقي كثير من الضوء على تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر والتي لم يعثر لها على كثير من الأثار.
وتؤرخ المقبرة بالعام التاسع من حكم الملك أحمس الأول (1550– 1525 الميلاد) كما أكد التاريخ المكتوب على اللوحة الجنائزية لجحوتي مس التي عثر عليها بالمقبرة.