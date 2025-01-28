قطر تؤكد عدم وجود خروقات يمكنها إفشال الهدنة في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250128/قطر-تؤكد-عدم-وجود-خروقات-يمكنها-إفشال-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097242420.html
قطر تؤكد عدم وجود خروقات يمكنها إفشال الهدنة في قطاع غزة
قطر تؤكد عدم وجود خروقات يمكنها إفشال الهدنة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه لا يوجد خروقات حقيقية يمكن أن تؤدي إلى فشل الهدنة في قطاع، مشيرًا إلى أن الوسطاء يراقبون... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T13:27+0000
2025-01-28T13:27+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
قطر
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57f9a050af5e35aa42963d10b6c4f3e7.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لا نعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي للهدنة في قطاع غزة يؤدي إلى تصعيد أو إلى فشل الهدنة.. تم التعامل مع شكاوى من الطرفين (إسرائيل وحماس) ولا نعتقد أن أيا منها يرقى أن يكون حقيقيا"، مشيرا إلى أن الوسطاء يراقبون بدقة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.وأشار الأنصاري إلى أن هناك اتصالات لتذليل العقبات والصعوبات للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هناك تحديات لوجستية كثيرة أمام آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وجدد التأكيد أنه سيتم الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية "أربيل يهود" التي يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها مع 2 آخرين قبل يوم الجمعة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن هناك مباحثات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل، بعد التحذير الإسرائيلي بأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد ترتيب إطلاق سراحها.وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة حماس قد أعلن، أمس، قائمة الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل المجندات الإسرائيليات الأربع، وتضمنت القائمة 200 اسم، بينهم 121 من المحكوم عليهم بالمؤبد، و70 من الأسرى المقرر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.وفي ذات السياق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلًا عن مصدر مصري إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء في مصر وقطر بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن تل أبيب ستطالب بإثبات أن المحتجزة على قيد الحياة وأنه سيجري إطلاق سراحها الأسبوع المقبل.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة، في مرحلتها الأولى، تحرير 290 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضًا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصًا، بينهم 87 أسيرة، وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق لـ42 يومًا تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا لديها.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، ومكسيم خاركين، من سكان دونباس، المحتجزين في قطاع غزة، وعبر عن اهتمام موسكو بأولوية إطلاق سراحهما.
https://sarabic.ae/20250127/ما-دلالات-وتداعيات-تصريحات-ترامب-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة؟-1097216108.html
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html
قطر
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234200_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d474e585cc79fac77b03c64038e78131.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطر, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطر, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

قطر تؤكد عدم وجود خروقات يمكنها إفشال الهدنة في قطاع غزة

13:27 GMT 28.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه لا يوجد خروقات حقيقية يمكن أن تؤدي إلى فشل الهدنة في قطاع، مشيرًا إلى أن الوسطاء يراقبون بدقة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لا نعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي للهدنة في قطاع غزة يؤدي إلى تصعيد أو إلى فشل الهدنة.. تم التعامل مع شكاوى من الطرفين (إسرائيل وحماس) ولا نعتقد أن أيا منها يرقى أن يكون حقيقيا"، مشيرا إلى أن الوسطاء يراقبون بدقة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.
وأشار الأنصاري إلى أن هناك اتصالات لتذليل العقبات والصعوبات للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هناك تحديات لوجستية كثيرة أمام آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
حشود النازحين الفلسطينين مع أمتعتهم قرب حاجز على شارع الرشيد، وهم ينتظرون العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
ما دلالات وتداعيات تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟
أمس, 18:09 GMT
وجدد التأكيد أنه سيتم الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية "أربيل يهود" التي يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها مع 2 آخرين قبل يوم الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، أن هناك مباحثات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل، بعد التحذير الإسرائيلي بأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد ترتيب إطلاق سراحها.
وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة حماس قد أعلن، أمس، قائمة الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل المجندات الإسرائيليات الأربع، وتضمنت القائمة 200 اسم، بينهم 121 من المحكوم عليهم بالمؤبد، و70 من الأسرى المقرر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.
وفي ذات السياق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلًا عن مصدر مصري إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء في مصر وقطر بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن تل أبيب ستطالب بإثبات أن المحتجزة على قيد الحياة وأنه سيجري إطلاق سراحها الأسبوع المقبل.
الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
‌‏ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة
02:44 GMT
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة، في مرحلتها الأولى، تحرير 290 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضًا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصًا، بينهم 87 أسيرة، وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق لـ42 يومًا تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا لديها.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف، ومكسيم خاركين، من سكان دونباس، المحتجزين في قطاع غزة، وعبر عن اهتمام موسكو بأولوية إطلاق سراحهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала