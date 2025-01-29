https://sarabic.ae/20250129/البنتاغون-إسرائيل-حليف-نموذجي-في-المنطقة-1097292231.html
البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة
البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون أوليوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أجرى أول مكالمة هاتفية له مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T20:43+0000
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وقال أوليوت في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث مكالمة تعريفية اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للتأكيد على التحالف القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وفي وقت سابق، كشف إعلام أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيهًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل.وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" سيبدأ شحنها على متن سفينة وإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأوضح مصدر للموقع أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بشأن رفع الحظر عن توريد هذا النوع من القنابل.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-ترامب-يوجه-البنتاغون-برفع-الحظر-عن-تسليم-إسرائيل-قنابل-تزن-2000-رطل-1097158080.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة
أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون أوليوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أجرى أول مكالمة هاتفية له مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتأكيد التحالف بين البلدين، واصفا إسرائيل بأنها "حليف نموذجي" في المنطقة.
وقال أوليوت في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث مكالمة تعريفية اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للتأكيد على التحالف القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
وتابع البيان: "أكد هيغسيث أنه تحت قيادة الرئيس ترامب، تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن إسرائيل حليف نموذجي في المنطقة".
وفي وقت سابق، كشف إعلام أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيهًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل.
ونقلت المصادر الإعلامية الأمريكية نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن "البيت الأبيض برئاسة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وجّه البنتاغون برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل".
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" سيبدأ شحنها على متن سفينة وإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأوضح مصدر للموقع أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بشأن رفع الحظر عن توريد هذا النوع من القنابل.