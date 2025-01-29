البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250129/البنتاغون-إسرائيل-حليف-نموذجي-في-المنطقة-1097292231.html
البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة
البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون أوليوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أجرى أول مكالمة هاتفية له مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T20:43+0000
2025-01-29T20:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وقال أوليوت في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث مكالمة تعريفية اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للتأكيد على التحالف القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وفي وقت سابق، كشف إعلام أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيهًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل.وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" سيبدأ شحنها على متن سفينة وإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأوضح مصدر للموقع أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بشأن رفع الحظر عن توريد هذا النوع من القنابل.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-ترامب-يوجه-البنتاغون-برفع-الحظر-عن-تسليم-إسرائيل-قنابل-تزن-2000-رطل-1097158080.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون: إسرائيل "حليف نموذجي" في المنطقة

20:43 GMT 29.01.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم البنتاغون، جون أوليوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أجرى أول مكالمة هاتفية له مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتأكيد التحالف بين البلدين، واصفا إسرائيل بأنها "حليف نموذجي" في المنطقة.
وقال أوليوت في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث مكالمة تعريفية اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للتأكيد على التحالف القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وتابع البيان: "أكد هيغسيث أنه تحت قيادة الرئيس ترامب، تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن إسرائيل حليف نموذجي في المنطقة".

نتنياهو و ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
إعلام: ترامب يوجه البنتاغون برفع الحظر عن تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل
25 يناير, 20:25 GMT
وفي وقت سابق، كشف إعلام أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيهًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل.

ونقلت المصادر الإعلامية الأمريكية نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن "البيت الأبيض برئاسة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وجّه البنتاغون برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" سيبدأ شحنها على متن سفينة وإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأوضح مصدر للموقع أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بشأن رفع الحظر عن توريد هذا النوع من القنابل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала