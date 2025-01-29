الموارد العراقية: هناك "شبه التزام" تركي بحصتنا المائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250129/الموارد-العراقية-هناك-شبه-التزام-تركي-بحصتنا-المائية-1097287197.html
الموارد العراقية: هناك "شبه التزام" تركي بحصتنا المائية
الموارد العراقية: هناك "شبه التزام" تركي بحصتنا المائية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإطلاقات المائية من تركيا وإيران تصل الى 70 %. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T16:11+0000
2025-01-29T16:11+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104010/08/1040100836_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80b8127bd24a78e9208a633ef8a6d807.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن عون ذياب، أن هناك شبه التزام من قبل تركيا بحصة العراق المائية، وهو ما صرح به في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة.وقال الوزير العراقي إنه "يجب تغيير ثقافة المواطن نحو ترشيد المياه لأننا أمام تحدٍ واضح"، مؤكدا أنه "يجب على الإدارات في الحكومات المحلية التركيز على ثقافة الناس وآلية استثمار المياه".وأشار عون ذياب إلى أن "أهم مستهلك للمياه هو الزراعة ولا بد من تغيير استخدام المياه في الزراعة"، منوها إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستخدام الأساليب الحديثة في السقي مهم جدا.وأفاد وزير الموارد المائية بأن وزارة الزراعة بدأت استخدام تقنيات الرش في الزراعة واستخدام الآبار، إلا أنه حذر من خطورة استنزاف المياه الجوفية، موضحا أن "سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب لوجود نقص في الموارد، حيث إن كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة".ويوم السبت الماضي، أفادت وزارة الموارد المائية العراقية بأن المياه الواصلة لنهري الفرات ودجلة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في التعاون الإقليمي.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "إيرادات المياه لنهر الفرات هذا اليوم بلغت عند سد حديثة 405 أمتار مكعبة في الثانية، حيث يتم تخزين جزء من هذه الكميات ويُطلق منها 275 مترا مكعبا في الثانية".وأشار إلى أن العاملين الرئيسيين هما، التوافق الإقليمي، على خلفية التعاون المستمر بين العراق وتركيا وسوريا حيال تثبيت الحصص المائية بناء على الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول، ما أسهم في استقرار تدفقات المياه من الحدود التركية إلى السورية ثم العراقية.ولفت إلى أن "المياه القادمة من سوريا تصل بشكل واضح ومنتظم عبر الحدود السورية - العراقية، مع حل الإشكالية التي طرأت مؤخرًا في تشغيل سد تشرين، بعدما قامت الفرق الفنية السورية بإصلاح الأضرار التي تعرض لها السد".وذكر المسؤول العراقي أن "السد يعمل الآن بسعته التخزينية البالغة 1.9 مليار متر مكعب، فيما تُرسل الكميات الواردة منه إلى سد الطبقة الذي بدوره يدفع جميع الكميات إلى العراق، وسد تشرين لا يواجه أي خطر، والسدود السورية في أمان تام بفضل التنسيق المستمر مع الكوادر الفنية السورية".وبشأن الاتفاقيات المائية، شدد خالد شمال على استمرار العمل بالبروتوكول الموقع منذ سنوات السبعينيات بين العراق وسوريا والخاص بتقسيم مياه نهر الفرات الواردة من تركيا. وبحسب هذا البروتوكول، فإن العراق يحصل على 58% من الحصة الإجمالية لنهر الفرات، فيما تحصل سوريا على 42%.
https://sarabic.ae/20250125/بعد-إصلاح-سوريا-لسد-تشرين-العراق-إيرادات-دجلة-والفرات-مستقرة-وهناك-تحسن-في-التعاون-الإقليمي-1097156105.html
https://sarabic.ae/20240627/العراق-الإطلاقات-المائية-من-تركيا-إلى-نهر-الفرات-ما-زالت-قليلة-1090224059.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104010/08/1040100836_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_35cac17ed31b0aaa11055f58c72d30ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الموارد العراقية: هناك "شبه التزام" تركي بحصتنا المائية

16:11 GMT 29.01.2025
© Sputnik . Nazek Mohammرحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Nazek Mohamm
تابعنا عبر
أكد وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإطلاقات المائية من تركيا وإيران تصل الى 70 %.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن عون ذياب، أن هناك شبه التزام من قبل تركيا بحصة العراق المائية، وهو ما صرح به في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة.
سد تشرين في ريف حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
بعد إصلاح سوريا لسد "تشرين".. العراق: إيرادات دجلة والفرات مستقرة وهناك تحسن في التعاون الإقليمي
25 يناير, 18:41 GMT
وقال الوزير العراقي إنه "يجب تغيير ثقافة المواطن نحو ترشيد المياه لأننا أمام تحدٍ واضح"، مؤكدا أنه "يجب على الإدارات في الحكومات المحلية التركيز على ثقافة الناس وآلية استثمار المياه".
وأشار عون ذياب إلى أن "أهم مستهلك للمياه هو الزراعة ولا بد من تغيير استخدام المياه في الزراعة"، منوها إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستخدام الأساليب الحديثة في السقي مهم جدا.
وأفاد وزير الموارد المائية بأن وزارة الزراعة بدأت استخدام تقنيات الرش في الزراعة واستخدام الآبار، إلا أنه حذر من خطورة استنزاف المياه الجوفية، موضحا أن "سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب لوجود نقص في الموارد، حيث إن كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة".
ويوم السبت الماضي، أفادت وزارة الموارد المائية العراقية بأن المياه الواصلة لنهري الفرات ودجلة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في التعاون الإقليمي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "إيرادات المياه لنهر الفرات هذا اليوم بلغت عند سد حديثة 405 أمتار مكعبة في الثانية، حيث يتم تخزين جزء من هذه الكميات ويُطلق منها 275 مترا مكعبا في الثانية".
وأشار إلى أن العاملين الرئيسيين هما، التوافق الإقليمي، على خلفية التعاون المستمر بين العراق وتركيا وسوريا حيال تثبيت الحصص المائية بناء على الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول، ما أسهم في استقرار تدفقات المياه من الحدود التركية إلى السورية ثم العراقية.
مسلحو أمريكا يمنعون المرضى والطلاب من الوصول لمناطق الجيش السوري عبر الفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
العراق: الإطلاقات المائية من تركيا إلى نهر الفرات ما زالت قليلة
27 يونيو 2024, 10:01 GMT
ولفت إلى أن "المياه القادمة من سوريا تصل بشكل واضح ومنتظم عبر الحدود السورية - العراقية، مع حل الإشكالية التي طرأت مؤخرًا في تشغيل سد تشرين، بعدما قامت الفرق الفنية السورية بإصلاح الأضرار التي تعرض لها السد".
وذكر المسؤول العراقي أن "السد يعمل الآن بسعته التخزينية البالغة 1.9 مليار متر مكعب، فيما تُرسل الكميات الواردة منه إلى سد الطبقة الذي بدوره يدفع جميع الكميات إلى العراق، وسد تشرين لا يواجه أي خطر، والسدود السورية في أمان تام بفضل التنسيق المستمر مع الكوادر الفنية السورية".
وبشأن الاتفاقيات المائية، شدد خالد شمال على استمرار العمل بالبروتوكول الموقع منذ سنوات السبعينيات بين العراق وسوريا والخاص بتقسيم مياه نهر الفرات الواردة من تركيا. وبحسب هذا البروتوكول، فإن العراق يحصل على 58% من الحصة الإجمالية لنهر الفرات، فيما تحصل سوريا على 42%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала