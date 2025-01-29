https://sarabic.ae/20250129/برلمانيان-اليمين-المتطرف-في-فرنسا-يدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-نحو-المجهول-1097287849.html

برلمانيان: "اليمين المتطرف" في فرنسا يدفع بالعلاقات مع الجزائر نحو المجهول

برلمانيان: "اليمين المتطرف" في فرنسا يدفع بالعلاقات مع الجزائر نحو المجهول

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات الجزائرية- الفرنسية، توترات متزايدة، حيث استدعت الخارجية الجزائرية مؤخرا سفير باريس لديها، وأبلغته احتجاجها على معاملة مواطنيها من قبل شرطة... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T17:17+0000

2025-01-29T17:17+0000

2025-01-29T17:17+0000

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إيمانويل ماكرون

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وأبلغت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي الاحتجاج الشديد للحكومة، على خلفية المعاملات الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.وفق الصحافة الجزائرية، "تتابع الجزائر بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود، في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي".في الإطار، قالت برلمانيان، إن السياسة التي تنتهجها فرنسا في الوقت الراهن تخالف الأعراف والقوانين، وتدفع بالعلاقات بين البلدين نحو المجهول.قال البرلماني الجزائري محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن شرطة الحدود الفرنسية تقوم بالتضييق على المواطنين الجزائريين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العديد من المواطنين الجزائريين أكدوا تعرضهم للتضييق في بعض المناطق الحدودية للدخول لفرنسا بالتأشيرات أو الإقامات، ما دفع إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل كاتب الدولة الجزائرية، وإبلاغه بأن الجزائر لا تقبل بإهانة مواطنيها.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن فرنسا اليوم تقوم بهذه الممارسات السلوكيات الخارجة على القانون، والتي تتعارض مع المنظمة العالمية للطيران وتنظيم المطارات والتعامل مع الاجانب وكذلك حريه الأفراد في التنقل كواحد من الحقوق التي يضمنها الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا أصبحت توظف كل إمكانيات سياسية وإعلامية ودبلوماسية، وهيئات تنفيذية، داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر وللدفع بها لكي تقدم تنازلات وتقدم فروض الطاعة.السيادة الجزائريةوشدد على أن الجزائر لن تقدم أي تنازلات في الأمور السيادية، كما أن استقبال السفير الفرنسي من قبل كاتب الدولة يعد إشارة هامة على أنها غير راضية عما حدث، حيث استقباله من طرف كاتب دولة مكلف بالجالية، وهو رد قوي من الناحية الدبلوماسية.وتابع بيان الخارجية الجزائرية أنه "وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات، استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا".تحرك دبلوماسيوعلى إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على هذه التصرفات غير المقبولة البتة.وشددت الخارجية على رفض الجزائر القاطع لأي مساس بكرامة مواطنيها أو محاولة استغلالهم بأي شكل من الأشكال كوسيلة للضغط أو الاستفزاز أو التهديد ضد بلدهم.كما طالبت السفير الفرنسي بإبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبلا تأخير لهذه التصرفات والممارسات.وقبل أيام، أدان البرلمان العربي، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.وجاء ذلك، بعد أن أصدر البرلمان الأوروبي لائحة بخصوص الوضع الحقوقي وحرية التعبير في الجزائر، بالإضافة إلى التصويت على قرار إطلاق سراح الكاتب علام بوصنصال، إلى جانب معارضين آخرين للحكومة الجزائرية.ودعا البرلمان العربي، في بيان له، البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلي.بيانات سياسيةوفي السياق ذاته، أصدرت الأحزاب الوطنية في الجزائر، بيانا أدانت فيه اللائحة الأوروبية، معتبرة أن "انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، هي ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، في إشارة ضمنية إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

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