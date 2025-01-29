https://sarabic.ae/20250129/بين-الأصالة-والحداثة-المطبخ-الليبي-يحتفظ-بهويته-رغم-التغيرات-صور-1097272982.html

بين الأصالة والحداثة... المطبخ الليبي يحتفظ بهويته رغم التغيرات.. صور

بين الأصالة والحداثة... المطبخ الليبي يحتفظ بهويته رغم التغيرات.. صور

سبوتنيك عربي

يتميز المطبخ الليبي بتنوع واسع يعكس ثراء الثقافة وتعدد البيئات الجغرافية في البلاد، فقد أصبحت العديد من الأطباق التقليدية هوية رسمية تميز الليبيين وتعكس... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:10+0000

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ونظرًا للمساحة الشاسعة التي تتمتع بها ليبيا واختلاف طبيعة المناطق بين الساحل والصحراء والجبال، نشأ تنوع كبير في أصناف الأطعمة وأساليب الطهي.ويجتمع الليبيون حول بعض الأكلات المشتركة التي توارثوها عبر الأجيال، مثل العصبان والبازين، لكنها غالبا ما تختلف في مكوناتها وطريقة إعدادها باختلاف المناطق، فبينما تعتمد بعض المناطق على استخدام الأعشاب المحلية والتوابل الخاصة، تفضل مناطق أخرى مكونات مستوردة أو إضافات حداثية.ورغم التغيرات التي طرأت على الحياة اليومية وتأثير المطابخ العالمية، ظل الليبيون حريصين على الحفاظ على وصفات أصيلة اعتبرت جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والهوية الوطنية.ويقدم الكثير من هذه الأطباق في المناسبات الاجتماعية والدينية، مثل الأعياد والأعراس والمناسبات العائلية الكبرى، كرمز للأصالة والكرم الليبي.إن الحفاظ على هذا الموروث الغذائي لا يقتصر على الطهي فقط، بل يشمل أيضًا محاولات التوثيق ونقل هذه الوصفات للأجيال القادمة من خلال وسائل الإعلام والمحتوى الرقمي ومبادرات مجتمعية تهدف إلى إبراز الأكلات الليبية كجزء من الهوية الثقافية للبلاد.أساليب ومهاراتأكد الشيف الليبي مُهاب الهنيد، أن المطبخ الليبي يتمتع بتنوع واسع ويعتمد بشكل أساسي على "النفس" والمكونات الطبيعية، وأوضح أن بعض الطهاة يستخدمون نفس المقادير، لكن اللمسات الشخصية وطريقة الطهي تجعل النتائج مختلفة تمامًا من شخص لآخر، فبينما تظل المكونات عنصرًا أساسيًا، تبقى اللمسات الخاصة هي العامل الحاسم في نجاح الوصفات.وأشار الهنيد، في حديثه مع "سبوتنيك" إلى أن المطبخ الليبي يمتلك ثروة من الأطباق التقليدية والمتنوعة، وقال: "أنا من مدينة درنة شرق ليبيا، ويمكنني تحضير 60 طبقًا ليبيًا من مختلف المدن، من طبرق في أقصى الشرق إلى المناطق الغربية وهناك أطباق كثيرة لا يعرفها معظم الليبيين وهذه حقيقة".توثيق مأكولات الجنوب الليبي ضرورة ملحة، بحسب الهنيد، الذي أوضح أن الجنوب الليبي غني بالأطباق الفريدة، لكنه يعاني من غياب التوثيق والنشر ولا توجد مراجع متكاملة توثق مأكولات الجنوب، رغم اختلاف المكونات والأعشاب والتوابل بين منطقة وأخرى، وحتى داخل المنزل الواحد قد تختلف طرق التحضير".أطباق ليبية أصيلة مقابل المأكولات السريعة، بحسب الهنيد الذي أشار إلى أبرز الأطباق التقليدية الليبية مثل العصبان والبازين والأكل المسقي، وهي الوجبات التي تقدَّم للضيوف بشكل رسمي، وفي المقابل، شدد على أن المكرونة "المبكبكة" ليست وصفة ليبية أصيلة، بل وصفة سريعة انتشرت بين الشباب ولا تعتبر من الفلكلور الليبي.طبق شرقي ليبي أصيلوأشار الهنيد إلى أكلة "الأرز المرجع"، تُعد من الأطباق الشعبية الأصيلة في شرق ليبيا، وتحديدًا في طبرق، وأوضح: "تقوم هذه الأكلة على طهي اللحم باللبن، وسميت بهذا الاسم بسبب عملية ترجيع اللبن للمرق أثناء التحضير، وهي شبيهة بأكلات عربية تقليدية مثل المليحي في سوريا والمنسف في الأردن".وعن تأثير الأكلات الدخيلة وحفاظ الليبيين على هويتهم الغذائية، أوضح الشيف أن المطبخ الليبي حافظ على هويته رغم دخول بعض الأكلات الدخيلة والمركبة.وأضاف: "ما يميز المطبخ الليبي هو تنوعه واختلاف طرق الطهي بين المدن، فعلى سبيل المثال، تتميز مدينة درنة بخصوبة أراضيها التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق العطرية، مثل الحساء الدرناوي، الذي لا يمكن تحضيره بهذه الجودة إلا في درنة."وأكد الهنيد أن هناك 15 أكلة لا توجد إلا في درنة، في حين تنتشر أكلات أخرى في مختلف المدن الليبية مع اختلاف طرق التحضير.وأشار إلى أن التطور في معدات الطهي لم يُحدث تغييرات جذرية في المطبخ الليبي، حيث لا تزال المكونات التقليدية حاضرة بقوة.تأثير الحداثة على المطبخ الليبيمن جانبه، قال صانع المحتوى الليبي ياسين بالخير، إن دخوله إلى عالم الطهي كان بدافع شغفه بالمطبخ الليبي وسعيه لترسيخ الأكلات التقليدية وتوثيقها للأجيال القادمة، وأكد أن المطبخ الليبي زاخر بالأصناف التقليدية والحديثة التي تعكس تنوع الثقافة الغذائية في البلاد.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن التطور الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهما في فتح آفاق جديدة لنقل التراث الغذائي الليبي إلى العالم، حيث بات الكثير من الشباب الليبيين مهتمين بتوثيق وصفات أجدادهم ومزجها بأساليب حديثة لإبراز هوية المطبخ الليبي بطريقة معاصرة.وأشار إلى أن الحفاظ على الموروث الغذائي يتطلب جهودًا مستمرة لتوثيق الوصفات وحمايتها من الاندثار، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الليبي.وأشار بالخير إلى أن الحداثة أثرت بشكل واضح على الأطعمة الليبية مع دخول أصناف عالمية حديثة، مما دفع بعض الطهاة إلى ابتكار أطباق جديدة تمزج بين المكونات التقليدية والنكهات العالمية، ورغم ذلك، لا تزال العديد من الأسر الليبية تحافظ على وصفاتها الأصيلة التي توارثتها عبر الأجيال.وأضاف: "يعتمد المطبخ الليبي بشكل رئيسي على المنتجات الطبيعية مثل القمح والشعير وزيت الزيتون، مع تميز واضح بتنوع الأطباق التقليدية التي لا توجد في مطابخ أخرى".وأكد أن هذا الاعتماد على المكونات الطبيعية يساهم في الحفاظ على جودة المذاق وقيمته الغذائية، مشيرًا إلى أن بعض الأكلات الليبية لا تزال تُعد يدويًا بالطريقة التقليدية، مثل صناعة الخبز المحلي وأطباق الكسكسو، رغم ظهور البدائل السريعة.دمج الأكلات العالمية وحفاظ الليبيين على التراثوأوضح ياسين بالخير أن الإنترنت وانتشار المطابخ العالمية دفع الليبيين إلى تجربة مزج المأكولات العالمية بالوصفات الليبية، ما أفرز أطباقًا جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة، ورغم ذلك، لا يزال الليبيون يحرصون على تقديم الأطباق التقليدية في المناسبات الرسمية مثل الأعياد والأعراس والمحافل الدينية والثقافية.أما بشأن الظروف الاقتصادية وتأثيرها على التنوع الغذائي، فأشار بالخير إلى أن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار اللحوم أثرا بشكل كبير على القدرة على تنويع الأطباق التقليدية، مما جعل بعض الأصناف أقل حضورًا على موائد الليبيين.وأضاف أن العديد من الأسر الليبية باتت تعتمد بشكل متزايد على الأطباق النباتية أو الوصفات البسيطة التي لا تتطلب مكونات مكلفة، في محاولة للتكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن ورغم ذلك، لا يزال الليبيون حريصين على إحياء الأكلات التقليدية في المناسبات الخاصة مثل الأعياد والأعراس، باعتبارها رمزًا للأصالة والترابط الاجتماعي.

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أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم