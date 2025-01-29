https://sarabic.ae/20250129/خبير-في-الشأن-الروسي-تسليم-أوكرانيا-أسلحة-جديدة-هو-لابتزاز-روسيا-قبل-الوصول-إلى-طاولة-المفاوضات-1097281479.html

خبير في الشأن الروسي: تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة هو لابتزاز روسيا قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات

خبير في الشأن الروسي: تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة هو لابتزاز روسيا قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

تعليقاً على وصول أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، أن هذا الأمر شبيه بتسليم إسرائيل أسلحة جديدة وقنابل خارقة للتحصينات،... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T13:19+0000

2025-01-29T13:19+0000

2025-01-29T13:19+0000

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وقال الحاج علي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا قد يكون الهدف منه السماح للجانب الغربي بالحصول على مكاسب جديدة وابتزاز روسيا من خلال المفاوضات ولكن الثوابت الروسية لم تتغير بشأن هذه المفاوضات".وشدد الحاج علي أن كل إمدادت الأسلحة والمساعدات الغربية لأوكرانيا لن تغير من الواقع الميداني، وأن فترة الشهرين التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي فترة عقلانية لانتهاء هذه الحرب، وبمجرد صدور قرار سياسي للغرب بإيقاف هذه المساعدات ستتوقف الحرب.ورأى أن آليات المواجهة لترامب لا تختلف كثيراً عن سياسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة وعلى رأسها شركات السلاح، مشيراً إلى أن ترامب لا يريد أن يرى روسيا قوية.وعن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، لفت الحاج علي إلى أنه منذ بدء الأزمة السورية كانت روسيا على تواصل مع طيف واسع من القوى السورية بما فيها تلك المعارضة للنظام السابق، مشيرا إلى أن الموقف الروسي يتمسك بتولي الشعب السوري بكافة أطيافه موضوع إدارة شؤونه بنفسه، وأن روسيا كانت الوحيدة التي أطلقت مؤتمرا للحوار لتعديل الدستور في سوريا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

https://sarabic.ae/20250128/إعلام-الجيش-الأمريكي-نقل-صواريخ-باتريوت-من-إسرائيل-لتسليمها-إلى-أوكرانيا-1097253811.html

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