https://sarabic.ae/20250129/خبير-في-الشأن-الروسي-تسليم-أوكرانيا-أسلحة-جديدة-هو-لابتزاز-روسيا-قبل-الوصول-إلى-طاولة-المفاوضات-1097281479.html
خبير في الشأن الروسي: تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة هو لابتزاز روسيا قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات
خبير في الشأن الروسي: تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة هو لابتزاز روسيا قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
تعليقاً على وصول أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، أن هذا الأمر شبيه بتسليم إسرائيل أسلحة جديدة وقنابل خارقة للتحصينات،... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T13:19+0000
2025-01-29T13:19+0000
2025-01-29T13:19+0000
روسيا
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وقال الحاج علي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا قد يكون الهدف منه السماح للجانب الغربي بالحصول على مكاسب جديدة وابتزاز روسيا من خلال المفاوضات ولكن الثوابت الروسية لم تتغير بشأن هذه المفاوضات".وشدد الحاج علي أن كل إمدادت الأسلحة والمساعدات الغربية لأوكرانيا لن تغير من الواقع الميداني، وأن فترة الشهرين التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي فترة عقلانية لانتهاء هذه الحرب، وبمجرد صدور قرار سياسي للغرب بإيقاف هذه المساعدات ستتوقف الحرب.ورأى أن آليات المواجهة لترامب لا تختلف كثيراً عن سياسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة وعلى رأسها شركات السلاح، مشيراً إلى أن ترامب لا يريد أن يرى روسيا قوية.وعن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، لفت الحاج علي إلى أنه منذ بدء الأزمة السورية كانت روسيا على تواصل مع طيف واسع من القوى السورية بما فيها تلك المعارضة للنظام السابق، مشيرا إلى أن الموقف الروسي يتمسك بتولي الشعب السوري بكافة أطيافه موضوع إدارة شؤونه بنفسه، وأن روسيا كانت الوحيدة التي أطلقت مؤتمرا للحوار لتعديل الدستور في سوريا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
https://sarabic.ae/20250128/إعلام-الجيش-الأمريكي-نقل-صواريخ-باتريوت-من-إسرائيل-لتسليمها-إلى-أوكرانيا-1097253811.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
خبير في الشأن الروسي: تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة هو لابتزاز روسيا قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات
حصري
تعليقاً على وصول أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، أن هذا الأمر شبيه بتسليم إسرائيل أسلحة جديدة وقنابل خارقة للتحصينات، واليوم تم تسليم بطاريات "باتريوت" إلى كييف ويمكن أن نضعه في خانة التصعيد قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات.
وقال الحاج علي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا قد يكون الهدف منه السماح للجانب الغربي بالحصول على مكاسب جديدة وابتزاز روسيا من خلال المفاوضات ولكن الثوابت الروسية لم تتغير بشأن هذه المفاوضات".
وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبعد تحرير المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا بات واضحا أن أوكرانيا المنهارة اقتصاديا والتي يستشري فيها الفساد، لا يمكنها على المستوى العسكري القيام بهذه المواجهة الواسعة النطاق من دون المساعدة الغربية، لذلك كان واضحا منذ بداية هذه المواجهة أن نظام كييف الحالي غير قادر على الإمساك بزمام الأمور من الناحية الأمنية والعسكرية من دون المساعدة الغربية وعند توقف إمداد الأسلحة فإن الحرب ستتوقف حتماً".
وشدد الحاج علي أن كل إمدادت الأسلحة والمساعدات الغربية لأوكرانيا لن تغير من الواقع الميداني، وأن فترة الشهرين التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي فترة عقلانية لانتهاء هذه الحرب، وبمجرد صدور قرار سياسي للغرب بإيقاف هذه المساعدات ستتوقف الحرب.
واعتبر أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس بوتين، قد تدار للتوصل إلى نقاط مشتركة لإيقاف الصراع في أوكرانيا.
ورأى أن آليات المواجهة لترامب لا تختلف كثيراً عن سياسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة وعلى رأسها شركات السلاح، مشيراً إلى أن ترامب لا يريد أن يرى روسيا قوية.
وعن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، لفت الحاج علي إلى أنه منذ بدء الأزمة السورية كانت روسيا على تواصل مع طيف واسع من القوى السورية بما فيها تلك المعارضة للنظام السابق، مشيرا إلى أن الموقف الروسي يتمسك بتولي الشعب السوري بكافة أطيافه موضوع إدارة شؤونه بنفسه، وأن روسيا كانت الوحيدة التي أطلقت مؤتمرا للحوار لتعديل الدستور في سوريا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، من طرازي "باتريوت"، و"ناسامز"، كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة، قبل عودة دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات، إلى الكرسي الرئاسي.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".