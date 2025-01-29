https://sarabic.ae/20250129/على-طريقة-أفلام-الـأكشن-دبابة-إسرائيلية-تطارد-سيارة-في-لبنان-فيديو-1097283253.html
على طريقة أفلام الـ"أكشن".. دبابة إسرائيلية تطارد سيارة في لبنان... فيديو
على طريقة أفلام الـ"أكشن".. دبابة إسرائيلية تطارد سيارة في لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثيرا لدبابة إسرائيلية تطارد سيارة تقل مواطنين، على طريق ضيق في لبنان. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T13:57+0000
2025-01-29T13:57+0000
2025-01-29T13:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097283089_0:106:408:336_1920x0_80_0_0_641a3923dca04083e2e0bc1600132167.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مشاهد مثيرة توثق مطاردة دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، لسيارة ودراجة نارية في بلدة مروحين جنوبي لبنان.وأكد شهود عيان من الجنوب أن هذه المطاردة وقعت عند "نزلة مروحين باتجاه أم التوت والبستان"، في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تجريف واسعة عند أطراف البلدة تحت حماية الدبابة.روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097283089_0:68:408:374_1920x0_80_0_0_4af771ac2f64cb9fad1dba7d6c2dbd80.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان
نادي الفيديو, لبنان, أخبار لبنان
على طريقة أفلام الـ"أكشن".. دبابة إسرائيلية تطارد سيارة في لبنان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثيرا لدبابة إسرائيلية تطارد سيارة تقل مواطنين، على طريق ضيق في لبنان.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مشاهد مثيرة توثق مطاردة دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، لسيارة ودراجة نارية في بلدة مروحين جنوبي لبنان.
وأكد شهود عيان من الجنوب أن هذه المطاردة وقعت عند "نزلة مروحين باتجاه أم التوت والبستان"، في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تجريف واسعة عند أطراف البلدة تحت حماية الدبابة.