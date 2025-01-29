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مقتل 30 شخصا خلال مهرجان ديني في الهند... فيديو
مقتل 30 شخصا خلال مهرجان ديني في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الهندية بأن 30 شخصا قتلوا وأصيب 60 آخرون في تدافع بمدينة براياجراج الهندية خلال مهرجان "كومبه ميلا" الهندوسي. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T14:40+0000
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وقال قائد الشرطة فايبهاف كريشنا: "لقي 30 شخصا مصرعهم في حادث التدافع الذي وقع في مهرجان كومبه ميلا بين الساعة الواحدة والثانية صباحا، وتم التعرف على هوية 25 شخصا ويجري التعرف على هوية الخمسة الباقين، كما أصيب 60 حاجا في الحادث".وأشار إلى أن "الحادثة وقعت في ساعة مبكرة من الصباح عندما كان حشد من الحجاج يؤدون طقوس الوضوء في النهر".وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة البلاد، وكذلك زعماء المعارضة وممثلو كبار رجال الأعمال، تعازيهم في وفاة الحجاج.ومن المتوقع أن يجذب المهرجان 450 مليون شخص على مدار مدته التي تستمر 45 يوما، ويعد هذا المهرجان، الذي يعتبر الحدث الأكبر من نوعه، مدرجا على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 30 شخصا خلال مهرجان ديني في الهند... فيديو
أفادت الشرطة الهندية بأن 30 شخصا قتلوا وأصيب 60 آخرون في تدافع بمدينة براياجراج الهندية خلال مهرجان "كومبه ميلا" الهندوسي.
وقال قائد الشرطة فايبهاف كريشنا: "لقي 30 شخصا مصرعهم في حادث التدافع الذي وقع في مهرجان كومبه ميلا بين الساعة الواحدة والثانية صباحا، وتم التعرف على هوية 25 شخصا ويجري التعرف على هوية الخمسة الباقين، كما أصيب 60 حاجا في الحادث".
وأشار إلى أن "الحادثة وقعت في ساعة مبكرة من الصباح عندما كان حشد من الحجاج يؤدون طقوس الوضوء في النهر".
وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة البلاد، وكذلك زعماء المعارضة وممثلو كبار رجال الأعمال، تعازيهم في وفاة الحجاج.
"كومبه ميلا" هو مهرجان هندوسي يقام مرة كل 12 عامًا بين 13 يناير/ كانون الثاني، و26 فبراير/ شباط، حيث يجتمع أتباع الهندوس في نهر مقدس للاستحمام، ويقام المهرجان هذا العام في مدينة براياجراج الهندية عند التقاء نهري الجانج ويامونا.
ومن المتوقع أن يجذب المهرجان 450 مليون شخص على مدار مدته التي تستمر 45 يوما، ويعد هذا المهرجان، الذي يعتبر الحدث الأكبر من نوعه، مدرجا على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.