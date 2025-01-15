https://sarabic.ae/20250115/روبوتات-ترافق-دبابات-تي-90-بيشما-في-عرض-عسكري-مثير-للجيش-الهندي-فيديو-1096811447.html
روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو
روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت عدسة "سبوتنيك" برصد استعراض الجيش الهندي لروبوتاته ودبابات من طراز "تي 90 بيشما" لأول مرة خلال موكب يوم الجيش الهندي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:52+0000
2025-01-15T13:52+0000
2025-01-15T13:52+0000
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ويظهر في الفيديو دبابات "تي 90 بيشما"، بالإضافة إلى روبوتات عسكرية وهي تجري تدريبات مذهلة، وقدم الجنود عروضا متنوعة تظهر مهاراتهم في يوم الجيش الهندي.ويصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة كأقوى جيش في العالم، وحققت الهند استقلالها فى 15 أغسطس/آب 1947، بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي."بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو
قامت عدسة "سبوتنيك" برصد استعراض الجيش الهندي لروبوتاته ودبابات من طراز "تي 90 بيشما" لأول مرة خلال موكب يوم الجيش الهندي.
ويظهر في الفيديو دبابات "تي 90 بيشما"، بالإضافة إلى روبوتات عسكرية وهي تجري تدريبات مذهلة، وقدم الجنود عروضا متنوعة تظهر مهاراتهم في يوم الجيش الهندي.
ويصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة كأقوى جيش في العالم، وحققت الهند استقلالها فى 15 أغسطس/آب 1947، بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي.