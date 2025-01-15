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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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https://sarabic.ae/20250115/روبوتات-ترافق-دبابات-تي-90-بيشما-في-عرض-عسكري-مثير-للجيش-الهندي-فيديو-1096811447.html
روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو
روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت عدسة "سبوتنيك" برصد استعراض الجيش الهندي لروبوتاته ودبابات من طراز "تي 90 بيشما" لأول مرة خلال موكب يوم الجيش الهندي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:52+0000
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ويظهر في الفيديو دبابات "تي 90 بيشما"، بالإضافة إلى روبوتات عسكرية وهي تجري تدريبات مذهلة، وقدم الجنود عروضا متنوعة تظهر مهاراتهم في يوم الجيش الهندي.ويصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة كأقوى جيش في العالم، وحققت الهند استقلالها فى 15 أغسطس/آب 1947، بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي."بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

روبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي... فيديو

13:52 GMT 15.01.2025
© Photo / Xروبوتات ترافق دبابات "تي 90 بيشما" في عرض عسكري مثير للجيش الهندي
روبوتات ترافق دبابات تي 90 بيشما في عرض عسكري مثير للجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
قامت عدسة "سبوتنيك" برصد استعراض الجيش الهندي لروبوتاته ودبابات من طراز "تي 90 بيشما" لأول مرة خلال موكب يوم الجيش الهندي.
ويظهر في الفيديو دبابات "تي 90 بيشما"، بالإضافة إلى روبوتات عسكرية وهي تجري تدريبات مذهلة، وقدم الجنود عروضا متنوعة تظهر مهاراتهم في يوم الجيش الهندي.
ويصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة كأقوى جيش في العالم، وحققت الهند استقلالها فى 15 أغسطس/آب 1947، بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني من قبل المهاتما غاندي.
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