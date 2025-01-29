‌‏وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250129/وزير-الدفاع-السوداني-يزور-القيادة-العامة-للجيش-وسلاح-الإشارة-بالخرطوم-بحري-فيديو-1097277708.html
‌‏وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو
‌‏وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو
سبوتنيك عربي
قام وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم يس، بزيارة القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T12:25+0000
2025-01-29T12:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg
وقال الفريق الركن يسن إبراهيم، إنه "التقى الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية"، مشيدا "بصمودهم وثباتهم في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وشدد البرهان على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".وأضاف: "المعركة ماضية إلى نهايتها، وسنقضي على التمرد في كافة أنحاء البلاد".وكان البرهان، قد زار السبت الماضي، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع.وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
https://sarabic.ae/20250125/أيوب-عثمان-مستشار-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يعلن-استقالته-ويفجر-مفاجأة-صادمة-1097140746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6df0882fd83a6e48fe5f6c7273cfa353.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو

12:25 GMT 29.01.2025
© AP Photoالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قام وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم يس، بزيارة القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري.
وقال الفريق الركن يسن إبراهيم، إنه "التقى الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية"، مشيدا "بصمودهم وثباتهم في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش".
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وشدد البرهان على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
أيوب عثمان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان يعلن استقالته ويفجر مفاجأة صادمة
25 يناير, 11:27 GMT
وأضاف: "المعركة ماضية إلى نهايتها، وسنقضي على التمرد في كافة أنحاء البلاد".
وكان البرهان، قد زار السبت الماضي، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.
يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала