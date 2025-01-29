https://sarabic.ae/20250129/وزير-الدفاع-السوداني-يزور-القيادة-العامة-للجيش-وسلاح-الإشارة-بالخرطوم-بحري-فيديو-1097277708.html
وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو
وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو
سبوتنيك عربي
قام وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم يس، بزيارة القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T12:25+0000
2025-01-29T12:25+0000
2025-01-29T12:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14ee53476fe5f299d01f8d6704d3a857.jpg
وقال الفريق الركن يسن إبراهيم، إنه "التقى الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية"، مشيدا "بصمودهم وثباتهم في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وشدد البرهان على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".وأضاف: "المعركة ماضية إلى نهايتها، وسنقضي على التمرد في كافة أنحاء البلاد".وكان البرهان، قد زار السبت الماضي، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع.وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
https://sarabic.ae/20250125/أيوب-عثمان-مستشار-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-يعلن-استقالته-ويفجر-مفاجأة-صادمة-1097140746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092557270_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6df0882fd83a6e48fe5f6c7273cfa353.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الدفاع السوداني يزور القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري... فيديو
قام وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم يس، بزيارة القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري.
وقال الفريق الركن يسن إبراهيم، إنه "التقى الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية"، مشيدا "بصمودهم وثباتهم في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش".
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح
" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات
البرهان، خلال زيارته اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.
وشدد البرهان
على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".
وأضاف: "المعركة ماضية إلى نهايتها، وسنقضي على التمرد في كافة أنحاء البلاد".
وكان البرهان، قد زار السبت الماضي، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.
يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.