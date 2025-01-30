https://sarabic.ae/20250130/أطول-من-محيط-الكرة-الأرضية-دولة-عربية-الأولى-عالميا-في-مسح-الطرق-1097312251.html

أطول من محيط الكرة الأرضية... دولة عربية الأولى عالميا في مسح الطرق

أطول من محيط الكرة الأرضية... دولة عربية الأولى عالميا في مسح الطرق

سبوتنيك عربي

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن تفاصيل النسخة الخامسة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي تهدف إلى مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T13:06+0000

2025-01-30T13:06+0000

2025-01-30T13:07+0000

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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجاسر، قوله بأن الحملة تستعين بـ620 مشاركاً ومشاركة من منسوبي الوزارة والجهات ذات العلاقة. ودعا مستخدمي الطرق إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية عبر مركز الاتصال 938، بهدف تعزيز مستويات السلامة والجودة.وتوضح إحصاءات وزارة النقل السعودية أن مجموع أطوال الطرق الرئيسية في المملكة يتجاوز محيط الكرة الأرضية، حيث يصل طول شبكة الطرق إلى 66000 كيلومتر، تشمل 49000 كيلومتر من الطرق المفردة و12000 كيلومتر من الطرق المزدوجة، بالإضافة إلى 5000 كيلومتر من الطرق السريعة.ويعد وجود الطرق المستقيمة دليلاً على اهتمام المملكة براحة وسلامة المواطنين، حيث تسهم الطبيعة الجغرافية المنبسطة في تقليل الحوادث المرورية، ويعد الطريق السريع رقم 10، الذي يمتد على مسافة 240 كيلومتراً دون انحناءات أو انحدارات، أطول طريق مستقيم في العالم وقد تم تسجيله في موسوعة "غينيس" كأطول طريق مستقيم عالمياً، مما يعكس جودة واحترافية تصميم الطرق في المملكة.وفي تقريرها الختامي لعام 2024، كشفت حملة "طرق متميزة وآمنة" عن عدد من الملاحظات التي تم رصدها، حيث تم تسجيل 6888 ملاحظة تتعلق بالصيانة، منها 2498 ملاحظة على الأسطح الأسفلتية، 357 ملاحظة على الجسور، و3033 ملاحظة على مستوى النظافة. كما تم رصد 6010 ملاحظات تتعلق بسلامة الطرق، منها 1355 ملاحظة عن مواصفات الدهانات و540 ملاحظة عن "عيون القطط"، إضافة إلى ملاحظات حول الحواجز ولوحات الطرق ومواصفات السياج.وشملت الإحصاءات أيضاً 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق و260 ملاحظة لمحطات الوقود، مما يعكس التركيز على تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالطرق.

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