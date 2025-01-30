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https://sarabic.ae/20250130/أطول-من-محيط-الكرة-الأرضية-دولة-عربية-الأولى-عالميا-في-مسح-الطرق-1097312251.html
أطول من محيط الكرة الأرضية... دولة عربية الأولى عالميا في مسح الطرق
أطول من محيط الكرة الأرضية... دولة عربية الأولى عالميا في مسح الطرق
سبوتنيك عربي
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن تفاصيل النسخة الخامسة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي تهدف إلى مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T13:06+0000
2025-01-30T13:07+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجاسر، قوله بأن الحملة تستعين بـ620 مشاركاً ومشاركة من منسوبي الوزارة والجهات ذات العلاقة. ودعا مستخدمي الطرق إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية عبر مركز الاتصال 938، بهدف تعزيز مستويات السلامة والجودة.وتوضح إحصاءات وزارة النقل السعودية أن مجموع أطوال الطرق الرئيسية في المملكة يتجاوز محيط الكرة الأرضية، حيث يصل طول شبكة الطرق إلى 66000 كيلومتر، تشمل 49000 كيلومتر من الطرق المفردة و12000 كيلومتر من الطرق المزدوجة، بالإضافة إلى 5000 كيلومتر من الطرق السريعة.ويعد وجود الطرق المستقيمة دليلاً على اهتمام المملكة براحة وسلامة المواطنين، حيث تسهم الطبيعة الجغرافية المنبسطة في تقليل الحوادث المرورية، ويعد الطريق السريع رقم 10، الذي يمتد على مسافة 240 كيلومتراً دون انحناءات أو انحدارات، أطول طريق مستقيم في العالم وقد تم تسجيله في موسوعة "غينيس" كأطول طريق مستقيم عالمياً، مما يعكس جودة واحترافية تصميم الطرق في المملكة.وفي تقريرها الختامي لعام 2024، كشفت حملة "طرق متميزة وآمنة" عن عدد من الملاحظات التي تم رصدها، حيث تم تسجيل 6888 ملاحظة تتعلق بالصيانة، منها 2498 ملاحظة على الأسطح الأسفلتية، 357 ملاحظة على الجسور، و3033 ملاحظة على مستوى النظافة. كما تم رصد 6010 ملاحظات تتعلق بسلامة الطرق، منها 1355 ملاحظة عن مواصفات الدهانات و540 ملاحظة عن "عيون القطط"، إضافة إلى ملاحظات حول الحواجز ولوحات الطرق ومواصفات السياج.وشملت الإحصاءات أيضاً 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق و260 ملاحظة لمحطات الوقود، مما يعكس التركيز على تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالطرق.
https://sarabic.ae/20250126/استهداف-مستشفى-سعودي-المملكة-تصدر-بيانا-عاجلا-1097163592.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

أطول من محيط الكرة الأرضية... دولة عربية الأولى عالميا في مسح الطرق

13:06 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 13:07 GMT 30.01.2025)
© Sputnik . Нина Зотина / طريق سريع / الانتقال إلى بنك الصورطريق سريع
طريق سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن تفاصيل النسخة الخامسة من حملة "طرق متميزة وآمنة"، التي تهدف إلى مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في جميع مناطق المملكة لمدة خمسة أيام، ما جعل السعودية الأولى عالميا في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجاسر، قوله بأن الحملة تستعين بـ620 مشاركاً ومشاركة من منسوبي الوزارة والجهات ذات العلاقة. ودعا مستخدمي الطرق إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية عبر مركز الاتصال 938، بهدف تعزيز مستويات السلامة والجودة.
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
استهداف مستشفى سعودي... المملكة تصدر بيانا عاجلا
26 يناير, 07:55 GMT
وتوضح إحصاءات وزارة النقل السعودية أن مجموع أطوال الطرق الرئيسية في المملكة يتجاوز محيط الكرة الأرضية، حيث يصل طول شبكة الطرق إلى 66000 كيلومتر، تشمل 49000 كيلومتر من الطرق المفردة و12000 كيلومتر من الطرق المزدوجة، بالإضافة إلى 5000 كيلومتر من الطرق السريعة.
ويعد وجود الطرق المستقيمة دليلاً على اهتمام المملكة براحة وسلامة المواطنين، حيث تسهم الطبيعة الجغرافية المنبسطة في تقليل الحوادث المرورية، ويعد الطريق السريع رقم 10، الذي يمتد على مسافة 240 كيلومتراً دون انحناءات أو انحدارات، أطول طريق مستقيم في العالم وقد تم تسجيله في موسوعة "غينيس" كأطول طريق مستقيم عالمياً، مما يعكس جودة واحترافية تصميم الطرق في المملكة.
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
السعودية تكشف تفاصيل خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة والولايات المتحدة
25 يناير, 14:57 GMT
وفي تقريرها الختامي لعام 2024، كشفت حملة "طرق متميزة وآمنة" عن عدد من الملاحظات التي تم رصدها، حيث تم تسجيل 6888 ملاحظة تتعلق بالصيانة، منها 2498 ملاحظة على الأسطح الأسفلتية، 357 ملاحظة على الجسور، و3033 ملاحظة على مستوى النظافة. كما تم رصد 6010 ملاحظات تتعلق بسلامة الطرق، منها 1355 ملاحظة عن مواصفات الدهانات و540 ملاحظة عن "عيون القطط"، إضافة إلى ملاحظات حول الحواجز ولوحات الطرق ومواصفات السياج.
وشملت الإحصاءات أيضاً 382 ملاحظة خارجية، منها 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق و260 ملاحظة لمحطات الوقود، مما يعكس التركيز على تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالطرق.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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