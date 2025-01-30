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إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أطلقت سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T18:16+0000
2025-01-30T18:16+0000
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وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تضم هذه الدفعة 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيرًا بأحكام مختلفة، و30 طفلا.وانتشر الجيش الإسرائيلي في المنطقة القريبة من سجن "عوفر" غربي رام الله، وحولها إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا وأطلق قنابل الغاز صوب عشرات الفلسطينيين، ما أدى "لإصابة نحو 20، منهم 3 بالرصاص الحي"، بينما أغلقت الجرافات طرقا فرعية لمنع الفلسطينيين من سلوكها للوصول إلى "سجن عوفر" لاستقبال الأسرى.واحتشد مئات الفلسطينيين وذوي المعتقلين في مجمع رام الله الترويحي، لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجن "عوفر".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قررا تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعادة الحافلات التي كانت تقلهم إلى السجون مرة ثانية.وادعت الهيئة الإسرائيلية أن تأخير الإفراج عن الأسرى يأتي ردا على استعراض حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال تسليم عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" و"حماس" للأسيرة أربيل يهود، إلى فرق الصليب الأحمر.ويوم أمس الأربعاء، أعلن مكتب "إعلام الأسرى الفلسطينيين" التابع لحركة حماس، أن "إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الجانبين".وجاء في بيان صادر عن مكتب "إعلام الأسرى": "سيتم الإفراج غدا الخميس، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً محكوما بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال".ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250130/رغم-استلامها-للمحتجزين-إسرائيل-تؤخر-إطلاق-الأسرى-الفلسطينيين-1097314985.html
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https://sarabic.ae/20250130/حماس-المواقف-العربية-تقطع-الطريق-على-أحلام-ترامب-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-1097311386.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

18:16 GMT 30.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأسرى فلسطينيون مفرج عنهم من الدفعة الثانية يرون لـ"سبوتنيك" ظروف الأسرى وأشكال التعذيب داخل السجون
أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من الدفعة الثانية يرون لـسبوتنيك ظروف الأسرى وأشكال التعذيب داخل السجون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أطلقت سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تضم هذه الدفعة 110 معتقلين، 32 من أسرى المؤبدات، و48 أسيرًا بأحكام مختلفة، و30 طفلا.
وانتشر الجيش الإسرائيلي في المنطقة القريبة من سجن "عوفر" غربي رام الله، وحولها إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز.
وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيتونيا وأطلق قنابل الغاز صوب عشرات الفلسطينيين، ما أدى "لإصابة نحو 20، منهم 3 بالرصاص الحي"، بينما أغلقت الجرافات طرقا فرعية لمنع الفلسطينيين من سلوكها للوصول إلى "سجن عوفر" لاستقبال الأسرى.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
رغم استلامها للمحتجزين... إسرائيل تؤخر إطلاق الأسرى الفلسطينيين
13:47 GMT
واحتشد مئات الفلسطينيين وذوي المعتقلين في مجمع رام الله الترويحي، لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجن "عوفر".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب قررت تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر غرب رام الله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قررا تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعادة الحافلات التي كانت تقلهم إلى السجون مرة ثانية.
وادعت الهيئة الإسرائيلية أن تأخير الإفراج عن الأسرى يأتي ردا على استعراض حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال تسليم عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" و"حماس" للأسيرة أربيل يهود، إلى فرق الصليب الأحمر.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
بدء مراسم تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة
08:26 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أعلن مكتب "إعلام الأسرى الفلسطينيين" التابع لحركة حماس، أن "إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الجانبين".
وجاء في بيان صادر عن مكتب "إعلام الأسرى": "سيتم الإفراج غدا الخميس، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً محكوما بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال".
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
"حماس": المواقف العربية تقطع الطريق على أحلام ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
12:46 GMT
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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