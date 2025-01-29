https://sarabic.ae/20250129/مكتب-إعلام-الأسرى-إسرائيل-تعتزم-الإفراج-عن-110-أسرى-فلسطينيين--1097287539.html

مكتب إعلام الأسرى: إسرائيل تعتزم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين

مكتب إعلام الأسرى: إسرائيل تعتزم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستفرج، غدا الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T17:09+0000

2025-01-29T17:09+0000

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وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى: "سيتم الإفراج غدا الخميس، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً محكوم بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال".وجاء في بيان أبو عبيدة، عبر تلغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد الخميس الموافق 30-01-2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم، أربال يهود، آجام بيرغر، غادي موشي موزسس".ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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