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https://sarabic.ae/20250130/الجيش-الإسرائيلي-يفجر-عددا-من-المنازل-السكنية-في-مخيم-طولكرم-بالضفة-الغربية-1097294520.html
الجيش الإسرائيلي يفجر عددا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يفجر عددا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T01:04+0000
2025-01-30T01:04+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "قوات الاحتلال فجرت مخزنا يقع في الطابق الأرضي لمبنى سكني في حارة الوكالة وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، ما لبثت أن امتدت إلى محل لبيع اسطوانات غاز الطهي تحيط به عدة منازل مأهولة، مسببة انفجارات داخله، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم".ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل، نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.وأشار إلى أن "الاحتلال يرتكب كل لحظة جريمة جديدة، آخرها تفجير محل لبيع اسطوانات الغاز في المخيم، إذ امتد الحريق إلى المنازل المجاورة التي تؤوي أطفالا ونساء، وقد منع فرق الإطفاء من التدخل لإنقاذ الأهالي".في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في قصف إسرائيلي على بلدة طمون شمال الضفة الغربية".وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية".كان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250129/مكتب-الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-عدم-قانونية-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1097291737.html
https://sarabic.ae/20250129/إلغاء-القانون-الأردني-محاولة-إسرائيلية-لتعميق-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1097290208.html
https://sarabic.ae/20250127/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-قيام-أحد-جنوده-بفعل-مناف-خلال-مداهمة-منزل-في-الضفة-الغربية-1097210422.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يفجر عددا من المنازل السكنية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

01:04 GMT 30.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "قوات الاحتلال فجرت مخزنا يقع في الطابق الأرضي لمبنى سكني في حارة الوكالة وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، ما لبثت أن امتدت إلى محل لبيع اسطوانات غاز الطهي تحيط به عدة منازل مأهولة، مسببة انفجارات داخله، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم".
ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل، نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.
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أمس, 19:53 GMT
وأشار إلى أن "الاحتلال يرتكب كل لحظة جريمة جديدة، آخرها تفجير محل لبيع اسطوانات الغاز في المخيم، إذ امتد الحريق إلى المنازل المجاورة التي تؤوي أطفالا ونساء، وقد منع فرق الإطفاء من التدخل لإنقاذ الأهالي".
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح في قصف إسرائيلي على بلدة طمون شمال الضفة الغربية".
وأكد محافظ منطقة طوباس أحمد صالح، أن القصف الإسرائيلي نفذته "مسيّرة إسرائيلية".
كان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
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وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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