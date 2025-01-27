https://sarabic.ae/20250127/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-قيام-أحد-جنوده-بفعل-مناف-خلال-مداهمة-منزل-في-الضفة-الغربية-1097210422.html
الجيش الإسرائيلي يعلق على قيام أحد جنوده بفعل مناف خلال مداهمة منزل في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلق على قيام أحد جنوده بفعل مناف خلال مداهمة منزل في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعليقا بشأن مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل، والذي يظهر قيام أحد جنوده بارتداء ملابس نسائية داخلية تتعلق بمرأة... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T14:57+0000
2025-01-27T14:57+0000
2025-01-27T14:57+0000
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وفي الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، يمكن رؤية الجندي الإسرائيلي، وهو يتجول مرتديا ملابس داخلية وردية اللون وحمالة صدر يرتديها فوق ملابسه العسكرية، بينما كانت مجموعته العسكرية تنفذ إحدى العمليات في بيت لحم.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "هذا حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، نحن على علم بالحادث ونتعامل معه".وتابع أنه "سيتم استجواب الجنود المتورطين، وسيواجهون إجراءات تأديبية من قادتهم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلق على قيام أحد جنوده بفعل مناف خلال مداهمة منزل في الضفة الغربية
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعليقا بشأن مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل، والذي يظهر قيام أحد جنوده بارتداء ملابس نسائية داخلية تتعلق بمرأة فلسطينية، أثناء مداهمة منزلها في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وفي الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، يمكن رؤية الجندي الإسرائيلي، وهو يتجول مرتديا ملابس داخلية وردية اللون وحمالة صدر يرتديها فوق ملابسه العسكرية، بينما كانت مجموعته العسكرية تنفذ إحدى العمليات في بيت لحم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "هذا حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، نحن على علم بالحادث ونتعامل معه".
وتابع أنه "سيتم استجواب الجنود المتورطين، وسيواجهون إجراءات تأديبية من قادتهم"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين
في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
من جانبها، أفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى في الضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم
.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" في مدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
يأتي ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي بدورها أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا
، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.